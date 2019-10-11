Как убрать синяки под глазами дома. 9 быстрых способов

Причин появления синяков под глазами может быть неисчислимое множество. Главное – успеть избавиться от них в важный день и выглядеть свежо и бодро. Важно помнить, что темные пятна под глазами – штука коварная и попрощаться с ними не так уж и просто. Мы подобрали 9 действенных способов, как быстро и эффективно избавиться от потемнений под глазами. Выпейте воды Темные круги под глазами появляются из-за обезвоживания. При этом первая фаза «засухи» – мешки под глазами, а вторая – темные круги. Чтобы быстро избавиться от потемнений, рекомендуется выпить стакан воды. Это нормализует водный баланс в организме и сразу выровняет тон лица. Очищение, тонизирование, увлажнение. Три рецепта косметики в домашних условиях Заготовьте кубики льда с мятой

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Если вы часто сталкиваетесь с синяками под глазами, то можно заранее заморозить в кубики предварительно заваренный настой мяты. Лед и мята быстро снимут отек и уберут потемнение. Держите кубики не дольше пяти минут, для особо чувствительной кожи рекомендуется делать процедуру через ткань. Прикладывайте фрукты и овощи Прохладные кружочки огурца не просто освежают кожу, но и обладают полезным действием. Все дело в ферментах и вяжущих свойствах, которые способны уменьшить воспаление и заметно подтянуть кожу. Холодный огурец нужно положить на глаза и держать, пока овощ не станет теплым. Такими же волшебными свойствами обладает и клубника. Ее нужно превратить в пюре и нанести под глаза на 30 минут. В холодное время года клубнику можно заменить кружочками киви – в нем содержится большое количество витаминов и питательных веществ. Как эффективно оживить ослабленные ногти в домашних условиях. Семь секретов Приложите холодные ложки

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Маленький SOS-секрет заключается в том, что от темных кругов можно избавиться, приложив под глаза холодные ложки. Прохлада металла расслабит сосуды и уберет синяки. Оставьте в холодильнике пару столовых приборов, а затем прикладывайте выпуклой частью. Приобретите увлажнитель воздуха Приобретение в спальню увлажнителя воздуха не только уберет синяки под глазами, но и в целом улучшит состояние кожи. Она особенно страдает в отопительный сезон, когда воздух в помещениях становится сухим и травмирующим. Уход за кожей осенью. Пять простых советов Сделайте маску из картофеля

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Отличное народное средство от темных кругов под глазами можно приготовить из сырого картофеля. Его нужно натереть на терке, а потом совместить с чайной ложкой жирного молока и муки. Полученную кашицу нанесите под глаза на 15 минут, а после смойте теплой водой. Сделайте компресс из чая Приложите на синячки под глазами заваренные чайные пакетики на 10 минут. Кофеин успеет проникнуть в кожу и улучшить кровообращение. Для лучшего результата можно предварительно охладить пакетики. Электризуются волосы: что делать – 10 способов Порадуйте лицо массажем