Очищение, тонизирование, увлажнение. Три рецепта косметики в домашних условиях
Любителям органической, бюджетной и качественной косметики посвящается. Мы собрали три несложных рецепта средств по уходу за кожей лица. Оказывается, можно приготовить продукты для очищения, тонизирования и увлажнения кожи из простых ингредиентов, которые есть на любой кухне.
Что с чем смешать, чтобы получить косметику домашнего изготовления, читайте в нашем материале.
Очищение: мягкий гель-пилинг с медом и семенами чиа
За 15 минут в домашних условиях можно приготовить скраб, после которого не будет шелушения кожи. Такой эффект гарантируют семена чиа в составе средства. Они содержат жирные кислоты, которые оказывают очень благоприятное действие на кожу лица.
Приготовить мягкий гель очень просто. Он подходит для всех типов кожи, а хранится около двух недель в холодильнике.
Для начала заварите полстакана чая ройбуш и дайте ему остыть. После добавьте в чай одну столовую ложку семян чиа и оставьте настаиваться на пять минут. Полученную смесь для удобства вылейте в мисочку, добавьте 4 столовые ложки меда и немного лимонного сока. Как следует перемешайте полученную консистенцию.
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Можно добавить немного чая, если смесь получилась очень густой. Скраб готов – его нужно переложить в закрывающийся контейнер. Используйте полученное средство во время умывания.
Тонизирование: мятный тоник
Тонизирование – важная составляющая полноценного ухода. Именно поэтому нужно не забывать про использование тоника: он будет стимулировать кожу лица, замедлять старение, бодрить и восстанавливать естественный уровень рН кожи.
На приготовление мятного тоника понадобится не больше тридцати минут, храниться в холодильнике он может до двух недель.
Для приготовления налейте стакан воды в небольшую кастрюльку. Туда же опустите пакетик мятного чая и одну чайную ложку свежего или сушеного розмарина. Жидкость нужно кипятить, пока половина не испарится. Оставшийся чай процедите от лишних частиц и остудите.
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Добавьте в полученную жидкость половину столовой ложки алоэ и, по желанию, экстракт гамамелиса. Перемешайте полученную консистенцию и поместите готовое средство в герметичный контейнер. Такой тоник рекомендуется наносить распылителем или ватным диском минимум два раза в день.
Увлажнение: сыворотка с витамином С
Домашняя сыворотка – это незаменимое средство, ведь оно и ухаживает за кожей, и экономит ваши деньги. Витамин С будет делать кожу подтянутой и эластичной. Благодаря остальным ингредиентам кожа будет быстро усваивать полезные вещества.
Приготовить сыворотку в домашних условиях не так сложно как кажется: весь процесс не займет больше 30 минут. Сначала налейте стакан воды в небольшую кастрюльку и вскипятите. Снимите тару с огня и добавьте в воду чайную ложку цедры. Пусть жидкость настоится не меньше 15 минут.
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После процедите и остудите полученный чай. Возьмите неглубокую мисочку и совместите в ней чайную ложку чая из цедры, масло шиповника и гель алоэ вера. Хорошенько перемешайте и переместите в удобный закрывающийся флакон или контейнер.
Использовать сыворотку рекомендуется ежедневно не меньше двух раз в день по пять капель.
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