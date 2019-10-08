Очищение, тонизирование, увлажнение. Три рецепта косметики в домашних условиях

Любителям органической, бюджетной и качественной косметики посвящается. Мы собрали три несложных рецепта средств по уходу за кожей лица. Оказывается, можно приготовить продукты для очищения, тонизирования и увлажнения кожи из простых ингредиентов, которые есть на любой кухне. Что с чем смешать, чтобы получить косметику домашнего изготовления, читайте в нашем материале. Очищение: мягкий гель-пилинг с медом и семенами чиа За 15 минут в домашних условиях можно приготовить скраб, после которого не будет шелушения кожи. Такой эффект гарантируют семена чиа в составе средства. Они содержат жирные кислоты, которые оказывают очень благоприятное действие на кожу лица.

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Приготовить мягкий гель очень просто. Он подходит для всех типов кожи, а хранится около двух недель в холодильнике. Для начала заварите полстакана чая ройбуш и дайте ему остыть. После добавьте в чай одну столовую ложку семян чиа и оставьте настаиваться на пять минут. Полученную смесь для удобства вылейте в мисочку, добавьте 4 столовые ложки меда и немного лимонного сока. Как следует перемешайте полученную консистенцию. Суровая осень уже здесь. 5 рецептов домашних скрабов против сухости и шелушения кожи Можно добавить немного чая, если смесь получилась очень густой. Скраб готов – его нужно переложить в закрывающийся контейнер. Используйте полученное средство во время умывания. Тонизирование: мятный тоник Тонизирование – важная составляющая полноценного ухода. Именно поэтому нужно не забывать про использование тоника: он будет стимулировать кожу лица, замедлять старение, бодрить и восстанавливать естественный уровень рН кожи.

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На приготовление мятного тоника понадобится не больше тридцати минут, храниться в холодильнике он может до двух недель. Для приготовления налейте стакан воды в небольшую кастрюльку. Туда же опустите пакетик мятного чая и одну чайную ложку свежего или сушеного розмарина. Жидкость нужно кипятить, пока половина не испарится. Оставшийся чай процедите от лишних частиц и остудите. Как эффективно оживить ослабленные ногти в домашних условиях. Семь секретов Добавьте в полученную жидкость половину столовой ложки алоэ и, по желанию, экстракт гамамелиса. Перемешайте полученную консистенцию и поместите готовое средство в герметичный контейнер. Такой тоник рекомендуется наносить распылителем или ватным диском минимум два раза в день. Увлажнение: сыворотка с витамином С Домашняя сыворотка – это незаменимое средство, ведь оно и ухаживает за кожей, и экономит ваши деньги. Витамин С будет делать кожу подтянутой и эластичной. Благодаря остальным ингредиентам кожа будет быстро усваивать полезные вещества.

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