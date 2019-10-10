Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста

Давайте начнём с пары умных слов. В эпоху глобализации весь мир стал чем-то единым. Добраться из одной точки планеты на противоположную теперь можно очень быстро, благодаря возможности перелётов на самолётах.

Также любой человек может многое узнать о культуре любой страны, интересной ему. Можно смотреть бразильские сериалы, японское аниме и американские блокбастеры. Но, конечно, многим из нас также интересна жизнь российских звёзд.

В этот раз мы решили провести простое сравнение: как выглядят американские и российские актрисы одного возраста.

Удача или упорство? Как прославились 11 белорусских и российских артистов

Кристина Асмус и Эмма Стоун – 31 год