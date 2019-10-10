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Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста

10 октября 2019 14:02
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Давайте начнём с пары умных слов. В эпоху глобализации весь мир стал чем-то единым. Добраться из одной точки планеты на противоположную теперь можно очень быстро, благодаря возможности перелётов на самолётах.

Также любой человек может многое узнать о культуре любой страны, интересной ему. Можно смотреть бразильские сериалы, японское аниме и американские блокбастеры. Но, конечно, многим из нас также интересна жизнь российских звёзд.

В этот раз мы решили провести простое сравнение: как выглядят американские и российские актрисы одного возраста.

Удача или упорство? Как прославились 11 белорусских и российских артистов

Кристина Асмус и Эмма Стоун – 31 год

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-1

Фото: instagram.com/asmuskristina

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-3

Фото: instagram.com/emmastonepictures

Пелагея и Линдси Лохан – 33 года

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-6

Фото: instagram.com/pelageya_insta

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-8

Фото: instagram.com/lindsaylohan

Ольга Бузова и Эмилия Кларк – 33 года

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-11

Фото: instagram.com/buzova86

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-13

Фото: instagram.com/emilia_clarke

Анна Хилькевич и Леди Гага – 33 года

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-16

Фото: instagram.com/annakhilkevich

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-18

Фото: instagram.com/ladygaga

Елизавета Боярская и Меган Фокс – 33 года

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-21

Фото: instagram.com/lizavetabo

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-23

Фото: instagram.com/meganfox

Светлана Ходченкова и Мила Кунис – 36 лет

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-26

Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-28

Фото: instagram.com/_mila_kunis__

Анастасия Волочкова и Анна Фэрис – 43 года

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-31

Фото: instagram.com/volochkova_art

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-33

Фото: instagram.com/annafaris

Ксения Раппопорт и Эми Адамс – 45 лет

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-36

Фото: instagram.com/kseniarappoport

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-38

Фото: instagram.com/amyadamsgallery

Ирина Муравьева и Мерил Стрип – 70 лет

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-41

Фото: instagram.com/irina.muravieva

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста-43

Фото: instagram.com/merylstreep

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