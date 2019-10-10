Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста
Давайте начнём с пары умных слов. В эпоху глобализации весь мир стал чем-то единым. Добраться из одной точки планеты на противоположную теперь можно очень быстро, благодаря возможности перелётов на самолётах.
Также любой человек может многое узнать о культуре любой страны, интересной ему. Можно смотреть бразильские сериалы, японское аниме и американские блокбастеры. Но, конечно, многим из нас также интересна жизнь российских звёзд.
В этот раз мы решили провести простое сравнение: как выглядят американские и российские актрисы одного возраста.
Удача или упорство? Как прославились 11 белорусских и российских артистов
Кристина Асмус и Эмма Стоун – 31 год
Фото: instagram.com/asmuskristina
Фото: instagram.com/emmastonepictures
Пелагея и Линдси Лохан – 33 года
Фото: instagram.com/pelageya_insta
Фото: instagram.com/lindsaylohan
Ольга Бузова и Эмилия Кларк – 33 года
Фото: instagram.com/buzova86
Фото: instagram.com/emilia_clarke
Анна Хилькевич и Леди Гага – 33 года
Фото: instagram.com/annakhilkevich
Фото: instagram.com/ladygaga
Елизавета Боярская и Меган Фокс – 33 года
Фото: instagram.com/lizavetabo
Фото: instagram.com/meganfox
Светлана Ходченкова и Мила Кунис – 36 лет
Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova
Фото: instagram.com/_mila_kunis__
Анастасия Волочкова и Анна Фэрис – 43 года
Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/annafaris
Ксения Раппопорт и Эми Адамс – 45 лет
Фото: instagram.com/kseniarappoport
Фото: instagram.com/amyadamsgallery
Ирина Муравьева и Мерил Стрип – 70 лет
Фото: instagram.com/irina.muravieva
Фото: instagram.com/merylstreep