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Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях

11 октября 2019 07:57
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Промышленный туризм набирает обороты. Совершить захватывающие турне можно не только в цехах, но и музеях трудовой славы. Отечественные гиганты «собрали сливки» из разных эпох.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
В моих руках настоящий эксклюзив: мотоцикл М106 1971 года рождения, которому так и не суждено было выйти на советские трассы.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-4

Только здесь минчане могут улететь с «Аистами» в свое детство. На ретро-парад «Мотовело» собрал более 50 уникальных экспонатов!

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-7

Минские мотоциклы знали в 45 странах! С первых лет они засветились в международных кроссах и кольцевых гонках.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-10

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-12

Осенью 1947 года впервые отправился в полет велосипед В-16, а в 50-е – «Орлёнок» и «Ласточка».

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-15

Александр Трофимов, заместитель директора ООО «Мотовелозавод»:
Это типичный представитель классической модели велосипеда. Здесь нет никаких элементов сварки, только пайка. Каждая деталь велосипеда, кроме резины, производилась на нашем предприятии.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-18

Анастасия Макеева:
В этом музее поностальгируют не только меломаны, любители техники, но еще и модницы. Вот такие заколочки родом из 70-ых сейчас в самом тренде.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-21

От лесопилки до первого радиозавода и крупного холдинга! В музее «Амкодор-Белвар» каждый найдет свою кнопку по интересам. В начале XX века предприятие изготавливало роскошную мебель, которая была нарасхват в Польше и Германии.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-24

Приемники «Пионер» вовсю использовали партизаны. А за радиолами «Дружба» и «Р-7» стиляги выстраивались в очередь, чтобы станцевать буги-вуги.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-27

Жанна Райченко, заведующий музеем боевой трудовой славы ОАО «Амкодор-Белвар»:
Телевизоры. Вот «Неман» вышел с конвейера на нашем заводе, даже на дачах начались уже цветные, эти телевизоры стояли и работали. Неубиваемые!

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-30

В 70-ые слава о столичных осциллографах гремела от Бреста до Камчатки. Эксклюзивной техники на полках немало!

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-33

Жанна Райченко:
А вот это персональный компьютер. Я могла его домой принести, подключить к телевизору, к нему подключить магнитофон, вставить кассету и работать.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-36

Анастасия Макеева, корреспондент:
А этот трактор в 1972 году был подарен Герою Социалистического Труда Надежде Куницкой. На благо Родины она проработала 24 года!

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-39

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-41

Трудно представить, что в этом модерновом музее еще недавно была прачечная, но тракторозаводцам удалось передать дух стахановцев.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-44

Этот немецкий сверлильный станок, например, был заточен на производство самолетов. Тракторный город вырос на месте былого авиационного завода. Чудо-станок вышел на пенсию только в прошлом году! Удивительно и то, что первым продуктом стал болотный плуг Константина Фомичева.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-47

Маргарита Малькова, заместитель начальника музейно-промышленного центра по музейной работе ОАО «Минский тракторный завод»:
Белорусские тракторозаводцы создали трелевочный трактор ТДТ-60, который был представлен на международной выставке в Брюсселе в 1958 году и был удостоен золотой медали.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-50

Эта библиотека – главная гордость музея. В книгах почета – рекордсмены производства. В их честь сегодня звезда на небе.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-53

Маргарита Малькова:
26 мая 2016 года в честь 70-летия была подарена своя звезда, располагается она в созвездии Большой Медведицы.

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях-56

Индустриальный гайд восхитит не меньше музейных полотен и, определенно, вдохновит на трудовые подвиги.

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