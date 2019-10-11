Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях

Промышленный туризм набирает обороты. Совершить захватывающие турне можно не только в цехах, но и музеях трудовой славы. Отечественные гиганты «собрали сливки» из разных эпох.

Анастасия Макеева, корреспондент:

В моих руках настоящий эксклюзив: мотоцикл М106 1971 года рождения, которому так и не суждено было выйти на советские трассы.

Только здесь минчане могут улететь с «Аистами» в свое детство. На ретро-парад «Мотовело» собрал более 50 уникальных экспонатов!

Минские мотоциклы знали в 45 странах! С первых лет они засветились в международных кроссах и кольцевых гонках.

Осенью 1947 года впервые отправился в полет велосипед В-16, а в 50-е – «Орлёнок» и «Ласточка».

Александр Трофимов, заместитель директора ООО «Мотовелозавод»:

Это типичный представитель классической модели велосипеда. Здесь нет никаких элементов сварки, только пайка. Каждая деталь велосипеда, кроме резины, производилась на нашем предприятии.

Анастасия Макеева:

В этом музее поностальгируют не только меломаны, любители техники, но еще и модницы. Вот такие заколочки родом из 70-ых сейчас в самом тренде.

От лесопилки до первого радиозавода и крупного холдинга! В музее «Амкодор-Белвар» каждый найдет свою кнопку по интересам. В начале XX века предприятие изготавливало роскошную мебель, которая была нарасхват в Польше и Германии.

Приемники «Пионер» вовсю использовали партизаны. А за радиолами «Дружба» и «Р-7» стиляги выстраивались в очередь, чтобы станцевать буги-вуги.

Жанна Райченко, заведующий музеем боевой трудовой славы ОАО «Амкодор-Белвар»:

Телевизоры. Вот «Неман» вышел с конвейера на нашем заводе, даже на дачах начались уже цветные, эти телевизоры стояли и работали. Неубиваемые!

В 70-ые слава о столичных осциллографах гремела от Бреста до Камчатки. Эксклюзивной техники на полках немало!

Жанна Райченко:

А вот это персональный компьютер. Я могла его домой принести, подключить к телевизору, к нему подключить магнитофон, вставить кассету и работать.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А этот трактор в 1972 году был подарен Герою Социалистического Труда Надежде Куницкой. На благо Родины она проработала 24 года!

Трудно представить, что в этом модерновом музее еще недавно была прачечная, но тракторозаводцам удалось передать дух стахановцев.

Этот немецкий сверлильный станок, например, был заточен на производство самолетов. Тракторный город вырос на месте былого авиационного завода. Чудо-станок вышел на пенсию только в прошлом году! Удивительно и то, что первым продуктом стал болотный плуг Константина Фомичева.

Маргарита Малькова, заместитель начальника музейно-промышленного центра по музейной работе ОАО «Минский тракторный завод»:

Белорусские тракторозаводцы создали трелевочный трактор ТДТ-60, который был представлен на международной выставке в Брюсселе в 1958 году и был удостоен золотой медали.

Эта библиотека – главная гордость музея. В книгах почета – рекордсмены производства. В их честь сегодня звезда на небе.

Маргарита Малькова:

26 мая 2016 года в честь 70-летия была подарена своя звезда, располагается она в созвездии Большой Медведицы.