Невеста заказала эффектный торт с павлином на свадьбу, а получила вот такой результат

Что может быть хуже испорченного свадебного торта накануне торжества. Такой случай произошел с женщиной по имени Рена, сообщает Metro. Она заказала свадебный торт в виде двух павлинов, хвосты которых будут в форме пирожных. Заказ женщина сделала за месяц до свадьбы.

Задумка. Фото: Kennedy News and Media

Но накануне торжества невеста была в ужасе – торт получился совсем не таким, какой она просила. Птица была настолько тяжелой, что торт кренился, и за день украшения опустились до нижнего слоя угощения. У павлина даже отвалилась голова. Кроме того, цвет торта и продукты, из которых он сделан, были неподходящими. В итоге в день свадьбы невеста отправилась в магазин, чтобы купить подходящий торт.

Фото: Kennedy News and Media

Рене просила кондитера вернуть ей деньги, создатель торта хотел исправить ситуацию, но безуспешно. В итоге потраченные на сладость деньги вернулись хозяйке. Торт простоял в холодильнике несколько дней, а потом его пришлось выбросить.

Фото: Kennedy News and Media