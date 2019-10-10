Невеста заказала эффектный торт с павлином на свадьбу, а получила вот такой результат
Что может быть хуже испорченного свадебного торта накануне торжества. Такой случай произошел с женщиной по имени Рена, сообщает Metro.
Она заказала свадебный торт в виде двух павлинов, хвосты которых будут в форме пирожных. Заказ женщина сделала за месяц до свадьбы.
Задумка. Фото: Kennedy News and Media
Но накануне торжества невеста была в ужасе – торт получился совсем не таким, какой она просила. Птица была настолько тяжелой, что торт кренился, и за день украшения опустились до нижнего слоя угощения. У павлина даже отвалилась голова. Кроме того, цвет торта и продукты, из которых он сделан, были неподходящими.
В итоге в день свадьбы невеста отправилась в магазин, чтобы купить подходящий торт.
Фото: Kennedy News and Media
Рене просила кондитера вернуть ей деньги, создатель торта хотел исправить ситуацию, но безуспешно. В итоге потраченные на сладость деньги вернулись хозяйке.
Торт простоял в холодильнике несколько дней, а потом его пришлось выбросить.
Фото: Kennedy News and Media
Молодожены признаются, что если бы создатель угощения сообщил, что у него все пошло не по плану, то было бы время что-то исправить.
«Если бы она позвонила мне, когда торт уже был не в порядке, у меня было бы время купить новый».
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