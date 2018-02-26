Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей

25 февраля закончились Олимпийские игры в Пхёнчхане. К главному спортивному событию четырехлетия было приковано внимание болельщиков со всего мира в течение двух с половиной недель.

Белорусские спортсмены завоевали на Играх три медали – два золота и серебро. Две из наград принесли в копилку сборной биатлонистки – Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Медали Беларуси в Пхёнчхане. Подводим итоги ОИ-2018

На церемонии закрытия чести нести национальный флаг удостоилась самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

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