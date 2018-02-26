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Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей

26 февраля 2018 13:30
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25 февраля закончились Олимпийские игры в Пхёнчхане. К главному спортивному событию четырехлетия было приковано внимание болельщиков со всего мира в течение двух с половиной недель.

Белорусские спортсмены завоевали на Играх три медали – два золота и серебро. Две из наград принесли в копилку сборной биатлонистки – Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Медали Беларуси в Пхёнчхане. Подводим итоги ОИ-2018

На церемонии закрытия чести нести национальный флаг удостоилась самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

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Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Следующая Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

После завершения соревнований белорусские биатлонистки стали активнее вести свои страницы в социальных сетях. Девушки поделились кадрами из Пхенчхана накануне завершения ОИ.

Мы посмотрели, что Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Надежда Писарева публиковали в соцсетях.

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-4

Фото: instagram.com/dadofun. «Олимпийские игры  завершились. Очень рада, что стала флагоносцем сегодня. Морозно, но так тепло на душе. По-настоящему большая честь».

Селфи белорусских биатлонисток с золотыми медалями восхитило соцсети

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-7

 Фото: instagram.com/dadofun

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-9

Фото: instagram.com/dadofun. «Пока-пока».

5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-12

Фото: instagram.com/skardinon . «До свидания, Пхенчхан! Спасибо за всё!».

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-14

Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-17

Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-19

Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official. «Последний день в Корее».

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Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-22

Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей-24

Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

Кадры с церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр (смотрите здесь).  

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