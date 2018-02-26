Как биатлонистки Домрачева, Скардино и Писарева провожают Олимпиаду-2018. Репортаж из соцсетей
25 февраля закончились Олимпийские игры в Пхёнчхане. К главному спортивному событию четырехлетия было приковано внимание болельщиков со всего мира в течение двух с половиной недель.
Белорусские спортсмены завоевали на Играх три медали – два золота и серебро. Две из наград принесли в копилку сборной биатлонистки – Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.
Медали Беларуси в Пхёнчхане. Подводим итоги ОИ-2018
На церемонии закрытия чести нести национальный флаг удостоилась самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Чем запомнились миру Олимпийские игры-2018? Самые яркие кадры, цифры и достижения в репортаже СТВ
Фото: instagram.com/dadofun
Следующая Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.
После завершения соревнований белорусские биатлонистки стали активнее вести свои страницы в социальных сетях. Девушки поделились кадрами из Пхенчхана накануне завершения ОИ.
Мы посмотрели, что Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Надежда Писарева публиковали в соцсетях.
Фото: instagram.com/dadofun. «Олимпийские игры завершились. Очень рада, что стала флагоносцем сегодня. Морозно, но так тепло на душе. По-настоящему большая честь».
Фото: instagram.com/dadofun
Фото: instagram.com/dadofun. «Пока-пока».
Фото: instagram.com/skardinon . «До свидания, Пхенчхан! Спасибо за всё!».
Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official
Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official
Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official. «Последний день в Корее».
Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official
Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official
Кадры с церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских Игр (смотрите здесь).