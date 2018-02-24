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Селфи белорусских биатлонисток с золотыми медалями восхитило соцсети

24 февраля 2018 10:14
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева выложила на страничке в Instagram селфи с золотой медалью ОИ-2018.  

Есть третья медаль Беларуси на ОИ! Биатлонистки завоевали золото в эстафете  

Селфи белорусских биатлонисток с золотыми медалями восхитило соцсети-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Белорусская спортсменка опубликовала две фотографии: свою и с командой. За 16 часов первый снимок набрал почти 40 тысяч «Нравится», а второй за то же время  более 32 тысяч.  

5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали  

Селфи белорусских биатлонисток с золотыми медалями восхитило соцсети-4

Фото: instagram.com/dadofun  

Под фото Домрачева написала «Мы здесь!» и «Мы снова здесь! Золотые девушки!». Подписчики не удержались от комментариев.  

«Девочки, вы большие молодцы, гордость нашей страны»,  

«Красавицы! Вы – лучшие! Вы – герои! Гордимся!»,  

«Спасибо, девчата, за такие эмоции! Урал за вас, красавицы!»,  

«Красавицы! Пусть это будут не последние ваши золотые медали! Казахстан болел за вас!»,  

«Умнички, трудяжки, красавицы и просто вау! Любви Вам, счастья и здоровья!».  

Этими и множеством других тёплых слов белорусских спортсменок поздравляли не только соотечественники, но и представители других стран.  

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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