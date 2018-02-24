Селфи белорусских биатлонисток с золотыми медалями восхитило соцсети

Новости Беларуси. Дарья Домрачева выложила на страничке в Instagram селфи с золотой медалью ОИ-2018.
Есть третья медаль Беларуси на ОИ! Биатлонистки завоевали золото в эстафете
Новости Беларуси. Дарья Домрачева выложила на страничке в Instagram селфи с золотой медалью ОИ-2018.
Есть третья медаль Беларуси на ОИ! Биатлонистки завоевали золото в эстафете
Фото: instagram.com/dadofun
Белорусская спортсменка опубликовала две фотографии: свою и с командой. За 16 часов первый снимок набрал почти 40 тысяч «Нравится», а второй за то же время – более 32 тысяч.
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Фото: instagram.com/dadofun
Под фото Домрачева написала «Мы здесь!» и «Мы снова здесь! Золотые девушки!». Подписчики не удержались от комментариев.
«Девочки, вы большие молодцы, гордость нашей страны»,
«Красавицы! Вы – лучшие! Вы – герои! Гордимся!»,
«Спасибо, девчата, за такие эмоции! Урал за вас, красавицы!»,
«Красавицы! Пусть это будут не последние ваши золотые медали! Казахстан болел за вас!»,
«Умнички, трудяжки, красавицы и просто вау! Любви Вам, счастья и здоровья!».
Этими и множеством других тёплых слов белорусских спортсменок поздравляли не только соотечественники, но и представители других стран.
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