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«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ

22 февраля 2018 17:34
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Белорусские «золотые» биатлонистки Скардино, Кривко, Алимбекова и Домрачева прокомментировали результат эстафеты, которая стала триумфальной для спортсменок.

НОК Беларуси привел цитаты квартета олимпийских чемпионок о прошедшей гонке, которая стала настоящей сенсацией.

1 этап – Надежда Скардино

«Бежалось непросто. Сказывалось то, что у меня это была шестая дисциплина на этой Олимпиаде. Обидно было за то, что в индивидуальных гонках, за исключением спринтерской дистанции, я была близка к успеху. Но сегодняшний победный финиш Дарьи Домрачевой позволил мне забыть все неудачи. Я очень рада, что наша четверка оказалась лучшей».

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«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ -1

 Фото: instagram.com/skardinon

2 этап – Ирина Кривко

«Мне было непросто с психологической точки зрения отправиться на этап, где бежали многие лидеры команд-соперниц. Но я рада, что мне удалось справиться с непростым испытанием, и прийти на финиш в лидирующей группе».

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«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ -4

Фото: instagram.com/krivko_i

3 этап – Динара Алимбекова

«После второй стрельбы, когда вышла в лидеры, я «подсела» и финишировала на пределе сил. Но все же я сумела сохранить минимальное отставание от лидирующей тройки».

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«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ -7

Фото: instagram.com/dinarochka.a

4 этап – Дарья Домрачева

«Уходя с четвертого рубежа, я понимала, что меня преследуют сильные соперницы и надо бороться до самой финишной прямой. Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос. Теперь мы будем уезжать с Пхенчхана с положительными эмоциями, чего еще нельзя было сказать до сегодняшней гонки».

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«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ -10

Фото: instagram.com/dadofun

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Зимняя Олимпиада – 2018

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