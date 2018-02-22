«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ

Белорусские «золотые» биатлонистки Скардино, Кривко, Алимбекова и Домрачева прокомментировали результат эстафеты, которая стала триумфальной для спортсменок. НОК Беларуси привел цитаты квартета олимпийских чемпионок о прошедшей гонке, которая стала настоящей сенсацией. 1 этап – Надежда Скардино «Бежалось непросто. Сказывалось то, что у меня это была шестая дисциплина на этой Олимпиаде. Обидно было за то, что в индивидуальных гонках, за исключением спринтерской дистанции, я была близка к успеху. Но сегодняшний победный финиш Дарьи Домрачевой позволил мне забыть все неудачи. Я очень рада, что наша четверка оказалась лучшей». Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино

Фото: instagram.com/skardinon

2 этап – Ирина Кривко «Мне было непросто с психологической точки зрения отправиться на этап, где бежали многие лидеры команд-соперниц. Но я рада, что мне удалось справиться с непростым испытанием, и прийти на финиш в лидирующей группе». Ирина Кривко рассказала о будущей свадьбе

Фото: instagram.com/krivko_i

3 этап – Динара Алимбекова «После второй стрельбы, когда вышла в лидеры, я «подсела» и финишировала на пределе сил. Но все же я сумела сохранить минимальное отставание от лидирующей тройки». Факты о самой юной участнице эстафеты – биатлонистке Динаре Алимбековой

Фото: instagram.com/dinarochka.a

4 этап – Дарья Домрачева «Уходя с четвертого рубежа, я понимала, что меня преследуют сильные соперницы и надо бороться до самой финишной прямой. Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос. Теперь мы будем уезжать с Пхенчхана с положительными эмоциями, чего еще нельзя было сказать до сегодняшней гонки». Бьорндален: «Это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие» «Дарья становится единственной на планете четырёхкратной олимпийской чемпионкой». Губерниев поздравил белорусок