«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ
Белорусские «золотые» биатлонистки Скардино, Кривко, Алимбекова и Домрачева прокомментировали результат эстафеты, которая стала триумфальной для спортсменок.
НОК Беларуси привел цитаты квартета олимпийских чемпионок о прошедшей гонке, которая стала настоящей сенсацией.
1 этап – Надежда Скардино
«Бежалось непросто. Сказывалось то, что у меня это была шестая дисциплина на этой Олимпиаде. Обидно было за то, что в индивидуальных гонках, за исключением спринтерской дистанции, я была близка к успеху. Но сегодняшний победный финиш Дарьи Домрачевой позволил мне забыть все неудачи. Я очень рада, что наша четверка оказалась лучшей».
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Фото: instagram.com/skardinon
2 этап – Ирина Кривко
«Мне было непросто с психологической точки зрения отправиться на этап, где бежали многие лидеры команд-соперниц. Но я рада, что мне удалось справиться с непростым испытанием, и прийти на финиш в лидирующей группе».
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Фото: instagram.com/krivko_i
3 этап – Динара Алимбекова
«После второй стрельбы, когда вышла в лидеры, я «подсела» и финишировала на пределе сил. Но все же я сумела сохранить минимальное отставание от лидирующей тройки».
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Фото: instagram.com/dinarochka.a
4 этап – Дарья Домрачева
«Уходя с четвертого рубежа, я понимала, что меня преследуют сильные соперницы и надо бороться до самой финишной прямой. Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос. Теперь мы будем уезжать с Пхенчхана с положительными эмоциями, чего еще нельзя было сказать до сегодняшней гонки».
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Фото: instagram.com/dadofun