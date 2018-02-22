Бьорндален: «Это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие»

Биатлонист сопровождал жену, которая завершала эстафету, по ходу движения по трассе. Норвежец рассказал, что не говорил ничего особенно Дарье на дистанции, а просто сообщал, насколько далеко соперницы.

По словам спортсмена, «это было невероятно и безумно».

Восьмикратный олимпийский чемпион и муж Дарьи Домрачевой, который отправился на Игры вместе с белорусской сборной в качестве тренера, назвал сегодняшнюю победу «великим днем».

На последнем огневом рубеже Дарья Домрачева допустила три промаха и у нее было три дополнительных патрона, чтобы не упустить лидерство.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Шанс попасть три выстрела из трех возможных в конце, на самом деле мал. Стопроцентное попадание возможно в трех-четырех процентах. Это впечатляет.

На вопрос большой ли сегодня день для семьи спортсмена Бьорндален ответил, что «это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие».

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