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Бьорндален: «Это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие»

22 февраля 2018 16:53
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Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу белорусских биатлонисток в эстафете на ОИ.  

Восьмикратный олимпийский чемпион и муж Дарьи Домрачевой, который отправился на Игры вместе с белорусской сборной в качестве тренера, назвал сегодняшнюю победу «великим днем».  

Бьорндалена цитирует издание VG.  

По словам спортсмена, «это было невероятно и безумно».  

Биатлонист сопровождал жену, которая завершала эстафету, по ходу движения по трассе. Норвежец рассказал, что не говорил ничего особенно Дарье на дистанции, а просто сообщал, насколько далеко соперницы.  

Бьорндален: «Это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие»-1

На последнем огневом рубеже Дарья Домрачева допустила три промаха и у нее было три дополнительных патрона, чтобы не упустить лидерство.  

Уле-Эйнар Бьорндален:  
Шанс попасть три выстрела из трех возможных в конце, на самом деле мал. Стопроцентное попадание возможно в трех-четырех процентах. Это впечатляет.  

На вопрос большой ли сегодня день для семьи спортсмена Бьорндален ответил, что «это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие».  

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018

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