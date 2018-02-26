«Отдали все силы на этой непростой Олимпиаде»: Овечкин и Малкин поздравили коллег с золотом

Новости России. Хоккеист Александр Овечкин поздравил коллег и друзей с олимпийским золотом.
Поздравления соотечественникам игрок НХЛ опубликовал в Instagram.
Овечкин отметил, что болел и переживал команду.
Александр Овечкин:
Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial
К поздравлениям присоединился хоккеист Евгений Малкин, который отметил, что заветное золото команды было «долгожданным».
Евгений Малкин:
Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям-хоккеистам за долгожданное золото – просто красавцы!
Фото: instagram.com/e.malkin71geno
34-летнего Илью Ковальчука признали самым ценным игроком олимпийского турнира. Спортсмен отметил, что сбылась его мечта.
Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial