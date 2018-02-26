«Отдали все силы на этой непростой Олимпиаде»: Овечкин и Малкин поздравили коллег с золотом

К поздравлениям присоединился хоккеист Евгений Малкин, который отметил, что заветное золото команды было «долгожданным».

Евгений Малкин:

Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям-хоккеистам за долгожданное золото – просто красавцы!