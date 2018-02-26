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«Отдали все силы на этой непростой Олимпиаде»: Овечкин и Малкин поздравили коллег с золотом

26 февраля 2018 07:37
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Новости России. Хоккеист Александр Овечкин поздравил коллег и друзей с олимпийским золотом.

Поздравления соотечественникам игрок НХЛ опубликовал в Instagram.

Овечкин отметил, что болел и переживал команду.

Александр Овечкин:
Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!

«Отдали все силы на этой непростой Олимпиаде»: Овечкин и Малкин поздравили коллег с золотом-1

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

К поздравлениям присоединился хоккеист Евгений Малкин, который отметил, что заветное золото команды было «долгожданным».

Евгений Малкин:
Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям-хоккеистам за долгожданное золото – просто красавцы!

«Отдали все силы на этой непростой Олимпиаде»: Овечкин и Малкин поздравили коллег с золотом-4

Фото: instagram.com/e.malkin71geno

34-летнего Илью Ковальчука признали самым ценным игроком олимпийского турнира. Спортсмен отметил, что сбылась его мечта.

«Отдали все силы на этой непростой Олимпиаде»: Овечкин и Малкин поздравили коллег с золотом-7

Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial

Напомним, 25 февраля состоялся финал хоккейного олимпийского турнира. Российские хоккеисты впервые за 26 лет стали обладателями золотых медалей.

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