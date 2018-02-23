5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали

Новости Беларуси. Квартету белорусских биатлонисток вручили золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане.
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева накануне стали олимпийскими чемпионками. Девушки выиграли эстафету.
Новости Беларуси. Квартету белорусских биатлонисток вручили золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане.
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева накануне стали олимпийскими чемпионками. Девушки выиграли эстафету.
Фото: noc.by
Серебряные медали завоевала команда Швеции, а бронзу – французские биатлонистки.
Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад. В медальной копилке белоруски – четыре золота, серебро и бронза Игр.
Фото: noc.by
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