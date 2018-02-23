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5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали

23 февраля 2018 12:55
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Новости Беларуси. Квартету белорусских биатлонисток вручили золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане.

Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева накануне стали олимпийскими чемпионками. Девушки выиграли эстафету.

5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали-1

Фото: noc.by

Серебряные медали завоевала команда Швеции, а бронзу – французские биатлонистки.

Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад. В медальной копилке белоруски – четыре золота, серебро и бронза Игр.

5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали-4

Фото: noc.by

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Фото: noc.by

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # калейдоскоп # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Зимняя Олимпиада – 2018

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