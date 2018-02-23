5 фото с пьедестала. Белорусским биатлонисткам вручили золотые медали

Серебряные медали завоевала команда Швеции, а бронзу – французские биатлонистки.

Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад. В медальной копилке белоруски – четыре золота, серебро и бронза Игр.