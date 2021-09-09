И только вперёд за новыми свершениями. Путь к успеху фигуристки Александры Трусовой

Новости России. Победа на международных соревнованиях по фигурному катанию, призовые места на чемпионатах Европы и России – небольшой список многочисленных наград Александры Трусовой. В свои 17 лет она смогла занять вторую позицию в рейтинге ISU. Также девушка стала первой фигуристкой, которая исполнила одни из самых тяжёлых прыжков в фигурном катании: четвертные лутц, тулуп и флип. Интересно, как же смогла Александра в 17 лет достичь такого высокого спортивного мастерства? Семья Саша родилась в Рязани 23 июня 2004 года. У девушки с детства воспитывался спортивный дух, поскольку её отец – мастер спорта по единоборствам. Также у фигуристки есть два младших брата. Одного зовут Егор, второго – Ваня. Как вспоминает сама девушка, спортивная атмосфера всегда царила в их семье. Трусовы любят активный отдых, поэтому каждые выходные они катаются на велосипедах, ходят вместе на прогулку или ездят в аквапарк.

Фото: isu.org

Начало пути Девушка стала заниматься фигурным катанием с самого раннего детства. В 4 года Саша впервые встала на коньки, после чего на протяжении 5 лет обучалась данному виду спорта на профессиональном уровне в своём родном городе. Однако в 2013 году семья Трусовых переехала в столицу России. Поэтому на смену предыдущему тренеру Ольге Шевцовой пришёл советский фигурист, который победил на чемпионате мира в мужском одиночном катании, Сергей Волков.

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2017 по 2018 год В этот период Александра достигла возраста, когда Международный союз конькобежцев уже мог допускать юных спортсменов к соревнованиям. Дебют девушки оказался успешным. Она заняла первое место на этапе Гран-при в Австралии. Золото последовало и на вторых её соревнованиях, которые прошли в Беларуси.

Фото: isu.org

2018 год стал для девушки весьма успешным. Ведь именно тогда она получила золотую медаль в первенстве России по фигурному катанию. В марте того же года Александра выступила на чемпионате мира, где также оказалось первой.

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2018 по 2019 год Начало нового сезона в фигурном катании для Александры также стало успешным. В сентябре 2018 года она выступила на литовском этапе Гран-при среди юниоров, откуда вернулась с золотой медалью. В октябре девушка одержала победу на соревнованиях в Армении, где судей восхитило её мастерское исполнение лутца. Сенсация и очередной мировой рекорд. 14-летняя фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц

Фото: isu.org

Однако это не все её достижения за сезон. 9 марта 2019 года юная фигуристка выступила на чемпионате мира в Загребе, где вновь поднялась на верхнюю ступень пьедестала. «Монстрики» Тутберидзе заняли весь пьедестал ЮЧР-2019. Золото выиграла Трусова

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2019 по 2020 год Дебют Александры в состязаниях с данным возрастным цензом прошёл на турнире в Словакии. Благодаря своей качественной подготовке юная фигуристка заняла первое место, побив мировой рекорд в произвольной программе. Однако на таких показателях девушка решила не останавливаться, она превзошла собственный рекорд на этапе Гран-при в Канаде, увеличив общие показатели на 2.33 балла. 100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады

Фото: isu.org

Однако затем последовали результаты, которые разочаровали Трусову. В финале Гран-при она стала бронзовым призёром. На ЧР в Красноярске спортсменка также остановилась на третьем месте. И на ЧЕ в Граце Александре вновь пришлось довольствоваться бронзовой медалью. В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной

Фото: isu.org

Сезон соревнований с 2020 по 2021 год В начале мая 2020 года Трусова решила сменить тренера – ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Под его руководством Александра выиграла Кубок России, а также взяла бронзу на ЧР и ЧМ в Стокгольме. И спустя год, в мае 2021 года, спортсменка вновь вернулась в команду Тутберидзе. Увлечения фигуристки Александра во многих интервью рассказывала, что просто обожает животных. Посещая новую страну, девушка обязательно приходит в зоопарк, чтобы «нянчить на руках коалу и кормить кенгуру». Однако это не все задачи, которые Саша выполняет в новом уголке планеты. Она обязательно заходит в местные зоомагазины и покупает наряды для своей собаки Тины.

Фото: instagram.com/avtrusova