100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады

Новости России. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами. Кстати, рекорды она побила свои же.

После короткой программы Александра шла только третьей, что немного удивило её поклонников, привыкших к невероятным результатам недавней юниорки.

Поскольку в короткой программе четверные прыжки не разрешаются, а также фигуристкам, которые только пришли во взрослое катание, ставят баллы немного ниже, чем более опытным, Трусова набрала 74,40 балла. На первом месте была японка Рика Кихира с 81,35 балла, а на втором – южнокорейская фигуристка Ю Ён с 78,22 балла.

Впрочем, в произвольной программе всё встало на свои места.