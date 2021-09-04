Лошадь идёт вперёд или назад? Показываем занятный ролик, который поможет вам узнать о себе больше
Многие люди любят узнать о себе что-нибудь новенькое. Именно поэтому так популярные различные гороскопы, а также значение имени.
Как сообщает The Sun, телеведущая Джулия Брэдбери поделилась видео с потрясающей оптической иллюзией. На кадрах ролика черно-белая лошадь на черном фоне идет под веселую музыку. Но куда она идет – вперед или назад?
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале YOUTUBE VIRAL VIDEO
По словам телеведущей, если вы видите лошадь, идущую вперед, то у вас больше развито левое полушарие мозга. Если же копытное идет назад, значит, у вас больше развито правое полушарие мозга.
Левое или правое полушарие?
Теория, впервые появившаяся в 1960-х годах, предполагает, что левое и правое полушария мозга функционируют по-разному. Лауреат Нобелевской премии и психобиолог Роджер Сперри полагал, что одна часть мозга доминирует.
Согласно общепринятому мнению, люди, у которых доминирует правое полушарие – творческие натуры с хорошо развитой интуицией. Это люди, которые смотрят на «общую картину» и воспринимают мир через свою интуицию или эмоции. Считается, что они обладают большим воображением, творческими способностями и часто считаются знатоками искусства.
Людей, у которых доминирует левое полушарие, относят к аналитикам, они уделяют большое внимание деталям и логике при принятии решений. Считается, что люди с левым полушарием обладают более последовательным мышлением, лучше решают математические задачи и могут преуспеть в чтении и письме.
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