Лошадь идёт вперёд или назад? Показываем занятный ролик, который поможет вам узнать о себе больше

Многие люди любят узнать о себе что-нибудь новенькое. Именно поэтому так популярные различные гороскопы, а также значение имени. Как сообщает The Sun, телеведущая Джулия Брэдбери поделилась видео с потрясающей оптической иллюзией. На кадрах ролика черно-белая лошадь на черном фоне идет под веселую музыку. Но куда она идет – вперед или назад?

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале YOUTUBE VIRAL VIDEO

По словам телеведущей, если вы видите лошадь, идущую вперед, то у вас больше развито левое полушарие мозга. Если же копытное идет назад, значит, у вас больше развито правое полушарие мозга. Левое или правое полушарие? Теория, впервые появившаяся в 1960-х годах, предполагает, что левое и правое полушария мозга функционируют по-разному. Лауреат Нобелевской премии и психобиолог Роджер Сперри полагал, что одна часть мозга доминирует.

Фото: pixabay.com