«Монстрики» Тутберидзе заняли весь пьедестал ЮЧР-2019. Золото выиграла Трусова

После короткой программы лидировала Алёна Косторная, следом за ней шла Анна Щербакова. Александра занимала лишь седьмое место. Однако у Трусовой были припрятаны в рукавах козыри.

Во время произвольной программы юниорка исполнила два четверных тулупа: в каскаде, а затем сольно. Ни одна взрослая фигуристка ещё не показывала во время официального выступления четверной прыжок. На этом Трусова не остановилась и продемонстрировала каскад из тройных лутца и риттбергера. Об остальном можно не говорить.

За произвольную программу Александра набрала 164,44 балла. Если бы в ISU учитывались результаты внутренних турниров, то юниорка установила бы новый мировой рекорд. Стоит упомянуть, что победительница ЧЕ в Минске за произвольную программу набрала 140,96 балла, а общий балл – 213,84.