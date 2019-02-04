«Монстрики» Тутберидзе заняли весь пьедестал ЮЧР-2019. Золото выиграла Трусова
Новости России. «Монстрики» Тутберидзе снова заняли весь пьедестал. Золото на ЮЧР-2019 взяла 14-летняя Александра Трусова.
После короткой программы лидировала Алёна Косторная, следом за ней шла Анна Щербакова. Александра занимала лишь седьмое место. Однако у Трусовой были припрятаны в рукавах козыри.
Фото: vk.com/vladimir77325
Во время произвольной программы юниорка исполнила два четверных тулупа: в каскаде, а затем сольно. Ни одна взрослая фигуристка ещё не показывала во время официального выступления четверной прыжок. На этом Трусова не остановилась и продемонстрировала каскад из тройных лутца и риттбергера. Об остальном можно не говорить.
За произвольную программу Александра набрала 164,44 балла. Если бы в ISU учитывались результаты внутренних турниров, то юниорка установила бы новый мировой рекорд. Стоит упомянуть, что победительница ЧЕ в Минске за произвольную программу набрала 140,96 балла, а общий балл – 213,84.
Фото: vk.com/vladimir77325
Итоговые оценки Первенства России среди юниоров выглядят куда серьёзнее. На первом месте Трусова – 233.99 балла, на втором месте Алёна Косторная – 230.79 балла (150.82 балла за произвольную), на третьем месте – Анна Щербакова – 223.97 (146.80 балла за произвольную).
Фото: vk.com/vladimir77325
Судя по результатам Александры, Алёны и Анны за золото на ЮЧМ-2019 развернётся невероятная борьба. Финал юниорского Гран-при выиграла Косторная, Чемпионат России – Щербакова, а на Первенстве России победила Трусова.
Фото: instagram.com/mihail_sharov
К слову, среди юношей выиграл ещё один подопечный Этери – Даниил Самсонов. В соцсетях фанаты Тутберидзе назвали это ответом российского тренера всем недоброжелателям. Этери критикуют, а её ученики занимают весь пьедестал в женском одиночном катании и первое место в мужском одиночном.
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