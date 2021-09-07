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Главная роль достаётся самому близкому. Как кот стал звездой свадебного торжества

07 сентября 2021 08:11
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Церемония бракосочетания – очень важный этап отношений для каждой пары. Но что делать, если вас не двое, а на одного больше? И данный бонус – это кот? Выход есть: провести свадьбу «всем вместе». Так и поступила бруклинская пара.

На своей странице в Twitter журналист Ричард Скотт Ларсон поделился фотографиями весьма оригинальной подачи свадебных колец. На снимке парень сопровождал нарядного кота в коляске. Питомец был одет с иголочки, а в его лапах лежала вся судьба будущей семейной жизни. Ведь именно он должен был отдать свадебные кольца молодоженам.

Главная роль достаётся самому близкому. Как кот стал звездой свадебного торжества-1

Фото: twitter.com/larsonrichard

Однако не всем понравилось такое распределение обязанностей. Поэтому за все время свадьбы кота неоднократно пытались сместить с его почетного места. Но мы убеждены, что это всего лишь ревность и способ привлечь к себе внимание.

Главная роль достаётся самому близкому. Как кот стал звездой свадебного торжества-4

Фото: twitter.com/larsonrichard

Кстати, недавно мы делились самыми смешными фотографиями котиков. Хотите получить дополнительный заряд позитива и умиления  – переходите сюда.

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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