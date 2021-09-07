Главная роль достаётся самому близкому. Как кот стал звездой свадебного торжества

Церемония бракосочетания – очень важный этап отношений для каждой пары. Но что делать, если вас не двое, а на одного больше? И данный бонус – это кот? Выход есть: провести свадьбу «всем вместе». Так и поступила бруклинская пара.

На своей странице в Twitter журналист Ричард Скотт Ларсон поделился фотографиями весьма оригинальной подачи свадебных колец. На снимке парень сопровождал нарядного кота в коляске. Питомец был одет с иголочки, а в его лапах лежала вся судьба будущей семейной жизни. Ведь именно он должен был отдать свадебные кольца молодоженам.