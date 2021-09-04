«Ты прекрасно выглядишь». Чем людям не понравилось зеркало в туалете?

Бывают моменты, когда вам действительно нужно зеркало. Любой может быть застигнут врасплох из-за еды между зубами или с размазанным макияжем на лице.
Как сообщает The Sun, эту неловкую ситуацию легко предотвратить при помощи зеркала. Однако в одном месте решили, что людям не нужно видеть свое отражение.
Пользовательница Twitter под ником Uncutgemzzz загрузила фотографию, на которой видно пространство над раковиной, где обычно находится зеркало, но вместо него было только сообщение «Ты прекрасно выглядишь».
Фото: twitter.com/uncutgemzzz
«Это может меня разозлить», – подписала девушка снимок.
И она была не одинока в своем суждении. Один человек написал: «Хорошо, но мне все еще нужно зеркало».
«Разве это не просто газлайтинг [Газлайтинг – форма психологического насилия и социального паразитизма, главная задача которого – заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения и запугивания, прим.ред]?» – написал другой.
«Если я выгляжу «прекрасно», почему я не могу посмотреть на себя?» – добавил еще один.
Один из комментаторов также обосновал необходимость наличия зеркала.
«Я знаю, что выгляжу «прекрасно», но мне что-то попало в глаз, и я пытаюсь вытащить это, приятель».
Кстати, ранее мы рассказывали о еще одном необычном случае, связанном с зеркалом. За ним оказался потайной ход – здесь подробнее.