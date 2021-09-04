«Ты прекрасно выглядишь». Чем людям не понравилось зеркало в туалете?

Бывают моменты, когда вам действительно нужно зеркало. Любой может быть застигнут врасплох из-за еды между зубами или с размазанным макияжем на лице.

Как сообщает The Sun, эту неловкую ситуацию легко предотвратить при помощи зеркала. Однако в одном месте решили, что людям не нужно видеть свое отражение.

Пользовательница Twitter под ником Uncutgemzzz загрузила фотографию, на которой видно пространство над раковиной, где обычно находится зеркало, но вместо него было только сообщение «Ты прекрасно выглядишь».