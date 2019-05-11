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«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?

11 мая 2019 13:26
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Новости Беларуси. Скоро состоится один из главных ежегодных музыкальных конкурсов – «Евровидение». В 2019 году он пройдёт в Тель-Авиве, а ключевыми датами станут 14, 16 и 18 мая – первый полуфинал, второй полуфинал и финал соответственно.  

Бороться за звание лучшего будут представители 41 страны. Конечно, Беларусь тоже участвует, поэтому давайте поближе познакомимся с нашей представительницей ЗЕНОЙ.  

«Евровидение-2019». Беларусь на конкурсе представит 16-летняя ЗЕНА

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-1

Фото: nelli.by  

Начнём с основ. Настоящее имя певицы – Зинаида Куприянович, девушке 16 лет, день рождения 17 сентября, выступать она будет с песней «Like it». В свои юные годы исполнительница уже успела принять участие во множестве музыкальных конкурсов, в том числе она дважды финалистка национального отбора на детское «Евровидение» (в 2015 и 2016 годах). А ещё ЗЕНА была ведущей детского «Евровидения» в 2018 году. В общем, к своему взрослому дебюту в международном конкурсе песни Зинаида готовилась основательно.  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-4

Фото: nelli.by  

По словам родителей ЗЕНЫ, они сами и их дочь стремились сделать из Зинаиды настоящую артистку. Более десяти лет они старались научить исполнительницу всему, что сможет помочь ей достигнуть своей цели. Нелли Куприянович рассказывает, что её дочь прикладывает огромные усилия, у неё каждый день репетиции: по 3 часа – хореография, по 2 часа – вокальные занятия. Бывают и другие моменты, над которыми приходится работать.  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-7

Фото: nelli.by  

Александр Куприянович добавил, что он дал часть своей души ЗЕНЕ и её команде. Он постарался передать им то, чему в своё время его научили родители, чтобы заразить их идеей, и помочь автору песни написать удачную композицию.  

«Наша с Нелли любовь дала Зине талант, который мы развивали с самого детства при помощи и при поддержке многих-многих людей, которые встречались в нашей жизни. И многие из них до сих пор с нами», – сказал Александр.  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-10

Фото: nelli.by  

Теперь перейдём непосредственно к ЗЕНЕ. Когда её спросили, зачем она едет на «Евровидение», девушка ответила, что это популярный конкурс, который смотрят люди всех возрастов, так почему бы не увеличить армию своих поклонников? В то же время для неё важно победить, а не просто представить страну. Также артистка уточнила, что не будет долго и мучительно штурмовать конкурс. По её словам, если в этот раз не получится, то она попробует ещё разок лет в 30.  

Задавали Зинаиде и смешной вопрос: «Все после исполнения песни на «Евровидении» обычно говорят «Thank you, Europe!», а что бы сказала ты?». Немного посмеявшись, ЗЕНА придумала три варианта: «Europe like it», «Thank you, like it», «Передаю привет своей семье». Конечно, все варианты шуточные.  

Как будет выглядеть ЗЕНА на сцене «Евровидения-2019». Видеофакт  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-13

Фото: instagram.com/zena__official  

Насчёт песни ЗЕНА сказала, что, несмотря на многочисленные репетиции, композиция ей всё ещё не надоела. Девушка утверждает, что она сама боится того, что песня может надоесть, но пока такого не случилось.  

Своей песней ЗЕНА хочет попросить людей не бояться быть собой, идти вперёд, пробовать вопреки всем сложностям и проблемам. Самый трудный момент в исполнении для артистки – это спокойный момент.  

«Казалось бы, я же там пою высокие ноты и это не тяжело. Тяжело спеть самое тихое, самое сокровенное местечко в песне. Типа я всю песню ору, пою, танцую, и вдруг у меня резко наступает спокойный момент – и мне надо собраться», – объяснила представительница Беларуси на «Евровидении».  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-16

Фото: instagram.com/zena__official  

Исполнительница также отметила, что у неё очень сильные бэк-вокалисты. ЗЕНА рассказала, что благодаря им может не волноваться на сцене, поскольку бэк-вокалисты отлично подхватывают в любой ситуации.  

По словам артистки, она отлично относится к сплетням, ведь хорошо, когда тебя обсуждают, это лишь увеличивает популярность. Плохо – когда не обсуждают.  

Британец перепел песню представительницы Беларуси для «Евровидения-2019». Видеофакт  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-19

Фото: instagram.com/zena__official  

Затрагивала Зинаида и финансовую сферу. Если бы у неё было много денег, то она сперва купила бы маме автомобиль стоимостью не менее 20 тысяч долларов, затем себе по квартире в Минске и Москве. Однако сейчас она такими средствами не располагает. Девушка уточнила, что на данный момент зарабатывает выступлениями на концертах, рекламными постами в Instagram (на начало марта 2019 рекламный пост у неё стоил 100 долларов), есть прибыль и с YouTube-канала.  

Что касается жизни после «Евровидения», ЗЕНА хотела бы устроить свой музыкальный тур, выпустить множество клипов, и чтобы её песни слушали.  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?-22

Фото: instagram.com/zena__official  

Как выступала Беларусь на «Евровидении»?  

Беларусь участвует в международном песенном конкурсе с 2004 года. Лучший результат был в 2007 году, когда Дмитрий Колдун с песней «Work Your Magic» занял 6 место.  

В финал представители Беларуси проходили пять раз, но лишь раз попали в десятку лучших. Страна занимает 43 место в рейтинге участниц.  

В этом году от нашей страны выступит ЗЕНА с песней «Like it». Сперва девушке предстоит преодолеть первый полуфинал (под 8 номером), в котором также исполнят свои композиции участники из Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Греции.  

Во втором полуфинале выступят представители Швейцарии, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.  

Подготовлено по материалам, размещённым на YouTube-канале «ЗЕНА - Зина Куприянович».  

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# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # ЗЕНА # Зинаида Куприянович

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