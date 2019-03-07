Финал национального отбора на «Евровидение-2019» пройдёт вечером 7 марта

Новости Беларуси. Кто от Беларуси отправится на взрослое Евровидение в Израиль, мы узнаем вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кто от Беларуси отправится на взрослое Евровидение в Израиль, мы узнаем вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победителя выберут публичным голосованием члены профессионального жюри в рамках специального гала-концерта. Конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в середине мая в Тель-Авиве. За победу в шоу сразятся представители 42 стран мира.