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Финал национального отбора на «Евровидение-2019» пройдёт вечером 7 марта

07 марта 2019 06:57
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Новости Беларуси. Кто от Беларуси отправится на взрослое Евровидение в Израиль, мы узнаем вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал национального отбора на «Евровидение-2019» пройдёт вечером 7 марта-1

Победителя выберут публичным голосованием члены профессионального жюри в рамках специального гала-концерта. Конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в середине мая в Тель-Авиве. За победу в шоу сразятся представители 42 стран мира.

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # Культура # Фотофакт

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