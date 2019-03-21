Британец перепел песню представительницы Беларуси для «Евровидения-2019». Видеофакт

Новости Беларуси. После своей победы в национальном отборе на «Евровидение-2019» белорусская исполнительница ЗЕНА (Зина Куприянович) объявила конкурс. Кандидат на победу уже появился.

Суть – в лучшем кавере на песню певицы. Когда ЗЕНА подведёт результаты конкурса – не уточняется. В качестве приза победитель попадёт в Instagram-ленту белоруски.

Среди участников ЗЕНА уже выделила британца Дэнни Мак-Воя (Danny McEvoy). Мужчина часто перепевает других исполнителей под сопровождение акустической гитары, не обошёл он своим вниманием и белорусскую артистку.