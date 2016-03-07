You are the only one: о чем споет Лазарев на «Евровидении»?

You are the only one создали известный греческий композитор Димитрис Контопулос и российский певец Филипп Киркоров.
Сергей Лазарев:
На мой взгляд, эта песня обладает каким-то невероятным магнетизмом и силой. Первый раз услышав ее на студии, я был поражен эмоциональным накалом, мощью и ее смыслом. Именно эта песня в итоге и повлияла на мое решение принять предложение участвовать в Евровидении.
О чем песня?
Ты единственная
You are the only one
Мы не умалчиваем ничего никогда,
Мы никогда не дадим нашей любви погаснуть.
Всё, что у нас было, остаётся нетронутым, о,
Ты всегда будешь той одной для меня.
Ты одна-единственная.
[Перед припевом]
Я никогда не отступлю,
Ведь где-то там есть ты.
Ничто и никто
Не в силах разлучить нас.
Я делаю всё, что в моих силах,
Но всё ещё не достигаю цели.
Я не брошу пытаться, держись!
Гром и молния —
Это захватывает и волнует.
Линия горизонта освещается,
И ты становишься видна.
Моя любовь усиливается,
История нашей любви начинается вновь,
Вместе мы всё преодолеем
И дотянемся до звёзд.
Ты одна-единственная,
Ты единственная для меня,
Ты — моя жизнь
И каждый мой вдох.
Незабываемая, такая невероятная,
Ты одна-единственная, одна для меня.
Я мог бы сказать тебе
Замедлиться и насладиться моментом.
Я мог бы рассказать тебе тайну —
Сможешь сберечь её?
Я хочу открыто рассказать
Про свою любовь, когда обрету её,
Я думаю о том, чтобы подождать,
Когда ты будешь рядом.
Я никогда не отступлю,
Ведь где-то там есть ты.
Ничто и никто
Не в силах разлучить нас.
Я делаю всё, что в моих силах,
Но всё ещё не достигаю цели.
Я не брошу пытаться, держись!
Гром и молния —
Это захватывает и волнует.
Линия горизонта освещается,
И ты становишься видна.
Моя любовь усиливается,
История нашей любви начинается вновь,
Вместе мы всё преодолеем
И дотянемся до звёзд.
Ты одна-единственная,
Ты единственная для меня,
Ты — моя жизнь
И каждый мой вдох.
Незабываемая, такая невероятная,
Ты одна-единственная, одна для меня.
Ты одна такая для меня.
Гром и молния —
Это захватывает и волнует.
Линия горизонта освещается,
И ты становишься видна.
Ты одна-единственная,
Ты единственная для меня,
Ты — моя жизнь
И каждый мой вдох.
Незабываемая, такая невероятная,
Ты одна-единственная, одна для меня.
We can never let the word be unspoken
We will never let our loving go come undone
Everything we had is staying unbroken, oh
You will always be the only one
You’re the only one
Won’t ever give up
’cause you’re still somewhere out there
Nothing and no one’s
Gonna keep us apart
Breaking it down
But I’m still getting nowhere
Won’t stop, hold on
Thunder and lightning,
It’s getting exciting
Lights up the skyline
To show where you are
My love is rising,
The story’s unwinding
Together we’ll make it
And reach for the stars
You’re the only one,
You’re my only one
You’re my life,
Every breath that I take
Unforgettable, so unbelievable
You’re the only one, my only one
I could have told you
To slow down and stay down
I could have told you a secret —
Won’t you keep it now?
Thinking of making a showdown
When love is found
Thinking of waiting
Till you’re around
Won’t ever give up
’cause you’re still somewhere out there
Nothing and no one’s
Gonna keep us apart
Breaking it down
But I’m still getting nowhere
Won’t stop, hold on
Thunder and lightning,
It’s getting exciting
Lights up the skyline
To show where you are
My love is rising,
The story’s unwinding
Together we’ll make it
And reach for the stars
You’re the only one,
You’re my only one
You’re my life,
Every breath that I take
Unforgettable, so unbelievable
You’re the only one, my only one
You’re my only one
Thunder and lightning,
It’s getting exciting
Lights up the skyline
To show where you are
You’re the only one,
You’re my only one
You’re my life,
Every breath that I take
Unforgettable, so unbelievable
You’re the only one, my only one.
В этом году участниками песенного конкурса станут 43 государства. Свои композиции выбрали уже 30 стран, в том числе и мы.
Беларусь представит IVAN с песней Виктора Дробыша Help you fly.
Прослушать все композиции для «Евровидения-2016» можно здесь!
Конкурс пройдет в шведском Стокгольме. Первый полуфинал — 10 мая, второй полуфинал — 12 мая, финал — 14 мая.