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Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold»

25 сентября 2017 10:59
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Новости Беларуси. Группа Naviband – участники «Евровидения-2017» от Беларуси сделали белорусскоязычный кавер на песню «Fields Of Gold» Стинга.

25 сентября видео, где дуэт исполняет песню легендарного британца, появилось на официальном YouTube-канале группы.

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Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold» -1

Фото: скриншот из видео

Участники группы Naviband отметили, что относятся с большим уважением к Стингу и надеются когда-нибудь встретиться и спеть вместе. На своей странице в социальных сетях солист группы Артем Лукьяненко добавил, что коллектив верит в теорию шести рукопожатий.

Naviband:
Дорогой Стинг! Мы Naviband из Беларуси. Большое спасибо за вашу музыку, которая вдохновляет нас с раннего возраста. Долгое время мы мечтали спеть с вами или просто встретиться. Мы надеемся, что это видео дойдет до вас  и наша мечта исполнится. Мы будем рады увидеть вас в Минске и с нетерпением ждем концерта 8 октября! До встречи! Надеемся, что вам понравится наша белорусская версия легендарной песни «Fields Of Gold».

Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold» -4

Фото: instagram.com/naviband

В комментариях к видео поклонники группы пишут, что ребята всегда наполняют любую композицию своими эмоциями и делают это красиво. «Вы восхитительны, ваша химия чувствуется через экран».

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Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold» -7

Фото: instagram.com/naviband

Стинг – один из самых известных британских исполнителей в мире. Ему 65 лет и больше половины из них он провел на сцене.

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# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # NAVIBAND

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