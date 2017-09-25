Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold»

Участники группы Naviband отметили, что относятся с большим уважением к Стингу и надеются когда-нибудь встретиться и спеть вместе. На своей странице в социальных сетях солист группы Артем Лукьяненко добавил, что коллектив верит в теорию шести рукопожатий.

Naviband:

Дорогой Стинг! Мы Naviband из Беларуси. Большое спасибо за вашу музыку, которая вдохновляет нас с раннего возраста. Долгое время мы мечтали спеть с вами или просто встретиться. Мы надеемся, что это видео дойдет до вас и наша мечта исполнится. Мы будем рады увидеть вас в Минске и с нетерпением ждем концерта 8 октября! До встречи! Надеемся, что вам понравится наша белорусская версия легендарной песни «Fields Of Gold».