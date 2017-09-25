5 пар из сериалов, чьи отношения продолжились в реальной жизни

Все знают, что тесная работа на съемочной площадке фильмов нередко приводит к тому, что изображающие страсть актеры становятся близки в жизни. Что уж говорить про звезд сериалов, которым приходится годами играть отношения. Мы решили вспомнить несколько самых ярких актерских дуэтов из популярных шоу, чьи телевизионные союзы превратились в крепкие семейные отношения вне экрана. Эштон Кутчер и Мила Кунис «Шоу 70-ых»

Фото: imdb.com

Эштон и Мила познакомились еще в 1998 году, когда оба начинали играть в популярном американском сериале «Шоу 70-ых». Их героев связывали романтические отношения, но между самими актерами не было ничего, кроме дружбы. Потом у Кутчера был скандальный брак с Деми Мур, а у Кунис сложные отношения с Маколеем Калкиным, но в 2012 году актеры снова встретились на съемочной площадке «Двух с половиной человек» и больше не расстаются. В 2015 году Мила и Эштон поженились, у них двое детей, а их союз принято считать одним из самых крепких в Голливуде. Недавно Мила и Эштон посетили Черновцы, родной город актрисы (здесь подробности). Винсент Картейзер и Алексис Бледел «Безумцы»

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В популярном сериале о нью-йоркских рекламщиках 60-ых годов персонаж Винсента Картейзера Питер крайне неприятный и склочный молодой человек, мечущийся между несколькими женщинами, но появление в «Безумцах» Алексис Бледел стало ключевым не только для Питера, но и для самого Винсента. Актриса заглянула в сериал всего на несколько эпизодов, но обоим хватило этого времени, чтобы влюбиться. Алексис и Винсент встречались два года, поженились в 2014, а в 2015 стали родителями. Стивен Майер и Анна Пэкуин «Настоящая кровь»

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Если быть точными, то отношения между Стивеном Майером и одной из самых юных обладательниц «Оскара» в истории Анной Пэкуин начались за год до старта съемок «Настоящей крови», но именно вампирский сериал окончательно сблизил пару. Их герои пережили на экране немало страстей – они сходились и расходились, предавали друг друга, заводили романы с другими персонажами. А вот сами Анна и Стивен уже семь лет живут в счастливом браке и воспитывают близнецов. Джош Даллас и Дженнифер Гудвин «Однажды в сказке»

Фото: imdb.com

Эта пара доказала, что и в нашей обычной жизни есть место сказке. Джош и Дженнифер познакомились в 2011 году, когда получили в сериале о сказочных персонажах в нашем мире роли Прекрасного Принца и Белоснежки. Следить за развитием отношений этих двух милейших героев одно удовольствие, а еще большим удовольствием было узнать, что актеры влюбились и в реальной жизни. В 2014 году пара поженилась, а сейчас у них двое детишек – таким поворотом событий остался бы доволен любой сказочник. Мэттью Риз и Кери Рассел «Американцы»

Фото: imdb.com

В сериале «Американцы» Кери Рассел и Мэттью Риз играют русских шпионов, которые под прикрытием изображают благополучную американскую семью. Вскоре после начала съемок настоящей парой стали не только их персонажи, но и сами актеры. Мэттью и Кери вместе с 2013 года, а в прошлом году у них родился сын Сэм. Бонус. Кит Харингтон и Роуз Лесли «Игра престолов»

Фото: imdb.com