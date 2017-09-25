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5 пар из сериалов, чьи отношения продолжились в реальной жизни

25 сентября 2017 09:32
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Все знают, что тесная работа на съемочной площадке фильмов нередко приводит к тому, что изображающие страсть актеры становятся близки в жизни. Что уж говорить про звезд сериалов, которым приходится годами играть отношения. Мы решили вспомнить несколько самых ярких актерских дуэтов из популярных шоу, чьи телевизионные союзы превратились в крепкие семейные отношения вне экрана.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

«Шоу 70-ых»

Фото: imdb.com

Эштон и Мила познакомились еще в 1998 году, когда оба начинали играть в популярном американском сериале «Шоу 70-ых». Их героев связывали романтические отношения, но между самими актерами не было ничего, кроме дружбы. Потом у Кутчера был скандальный брак с Деми Мур, а у Кунис сложные отношения с Маколеем Калкиным, но в 2012 году актеры снова встретились на съемочной площадке «Двух с половиной человек» и больше не расстаются. В 2015 году Мила и Эштон поженились, у них двое детей, а их союз принято считать одним из самых крепких в Голливуде.

Недавно Мила и Эштон посетили Черновцы, родной город актрисы (здесь подробности).

Винсент Картейзер и Алексис Бледел

«Безумцы»

Фото: Getty

В популярном сериале о нью-йоркских рекламщиках 60-ых годов персонаж Винсента Картейзера Питер крайне неприятный и склочный молодой человек, мечущийся между несколькими женщинами, но появление в «Безумцах» Алексис Бледел стало ключевым не только для Питера, но и для самого Винсента. Актриса заглянула в сериал всего на несколько эпизодов, но обоим хватило этого времени, чтобы влюбиться. Алексис и Винсент встречались два года, поженились в 2014, а в 2015 стали родителями.

Стивен Майер и Анна Пэкуин

«Настоящая кровь»

Фото: Getty

Если быть точными, то отношения между Стивеном Майером и одной из самых юных обладательниц «Оскара» в истории Анной Пэкуин начались за год до старта съемок «Настоящей крови», но именно вампирский сериал окончательно сблизил пару. Их герои пережили на экране немало страстей – они сходились и расходились, предавали друг друга, заводили романы с другими персонажами. А вот сами Анна и Стивен уже семь лет живут в счастливом браке и воспитывают близнецов.

Джош Даллас и Дженнифер Гудвин

«Однажды в сказке»

Фото: imdb.com

Эта пара доказала, что и в нашей обычной жизни есть место сказке. Джош и Дженнифер познакомились в 2011 году, когда получили в сериале о сказочных персонажах в нашем мире роли Прекрасного Принца и Белоснежки. Следить за развитием отношений этих двух милейших героев одно удовольствие, а еще большим удовольствием было узнать, что актеры влюбились и в реальной жизни. В 2014 году пара поженилась, а сейчас у них двое детишек – таким поворотом событий остался бы доволен любой сказочник.

Мэттью Риз и Кери Рассел

«Американцы»

Фото: imdb.com

В сериале «Американцы» Кери Рассел и Мэттью Риз играют русских шпионов, которые под прикрытием изображают благополучную американскую семью. Вскоре после начала съемок настоящей парой стали не только их персонажи, но и сами актеры. Мэттью и Кери вместе с 2013 года, а в прошлом году у них родился сын Сэм.

Бонус. Кит Харингтон и Роуз Лесли

«Игра престолов»

5 пар из сериалов, чьи отношения продолжились в реальной жизни-11

Фото: imdb.com

Пройти стороной «Игру престолов» мы не смогли даже здесь. Пока фанаты сериала радуются экранному соединению Джона Сноу и Дайнерис, сам актер счастлив с первой любовью своего персонажа. Пара Джона и Ингритт была одной из самых ярких в сериале, и не удивительно, что отношения актеров начали развиваться и в жизни. Они начали встречаться еще во время совместных съемок, потом на некоторое время расстались, а в прошлом году снова сошлись. Сейчас Кит и Роуз живут вместе, а инсайдеры поговаривают, что дело идет к свадьбе.

# Звезды # Кино # Мила Кунис # Кит Харингтон

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