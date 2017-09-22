Прямой эфир

Гимнастка, ведущая, танцовщица, любящая жена и мама: Instagram-обзор страницы Ляйсан Утяшевой

22 сентября 2017 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева на днях представила тизер новой театрально-танцевальной постановки Bolero, где она появится в новом образе – танцовщицы.

По словам Утяшевой, это будет не классическое Bolero, а современный танец. Гимнастке всегда хотелось раскрыть эту постановку по-другому, с эмоциональной точки зрения.

Муж Ляйсан Утяшевой – юморист Павел Воля отметил, что его жена осуществила свою мечту.

Павел Воля:
Я видел, как она переживала. Знаю, сколько она пропадала в танцевальном зале. Сколько времени ушло на море других вопросов. Сколько они все сделали для того, чтобы мы могли это увидеть. Не переживай, дорогая, ведь получилось что-то невероятное. Думаю, даже ты не ожидала. Так случается, когда одержимые люди воплощают мечту! Лети, моя птица! И спасибо всем, кто летит рядом с тобой. 

Павел Воля: о юморе и своей семье – читайте здесь.

В рамках традиционной рубрики Instagram-обзор мы заглянули на страницу гимнастки Ляйсан Утяшевой, чтобы посмотреть, чем она делится со своими подписчиками.

Источник фото: instagram.com/liasanutiasheva

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ляйсан Утяшева

Другие новости рубрики

Все новости
5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры
22 сентября 2017 10:51

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры

В дом певицы Русланы в Киеве ударила молния: обгорели конструкции здания и пропало электричество
21 сентября 2017 13:22

В дом певицы Русланы в Киеве ударила молния: обгорели конструкции здания и пропало электричество

Читает по 70 книг в год и пишет каждый день: 5 цитат Стивена Кинга в честь юбилея автора
21 сентября 2017 10:58

Читает по 70 книг в год и пишет каждый день: 5 цитат Стивена Кинга в честь юбилея автора