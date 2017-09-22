Гимнастка, ведущая, танцовщица, любящая жена и мама: Instagram-обзор страницы Ляйсан Утяшевой

Новости России. Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева на днях представила тизер новой театрально-танцевальной постановки Bolero, где она появится в новом образе – танцовщицы.

По словам Утяшевой, это будет не классическое Bolero, а современный танец. Гимнастке всегда хотелось раскрыть эту постановку по-другому, с эмоциональной точки зрения.

Муж Ляйсан Утяшевой – юморист Павел Воля отметил, что его жена осуществила свою мечту.

Павел Воля:

Я видел, как она переживала. Знаю, сколько она пропадала в танцевальном зале. Сколько времени ушло на море других вопросов. Сколько они все сделали для того, чтобы мы могли это увидеть. Не переживай, дорогая, ведь получилось что-то невероятное. Думаю, даже ты не ожидала. Так случается, когда одержимые люди воплощают мечту! Лети, моя птица! И спасибо всем, кто летит рядом с тобой.

Павел Воля: о юморе и своей семье – читайте здесь.

В рамках традиционной рубрики Instagram-обзор мы заглянули на страницу гимнастки Ляйсан Утяшевой, чтобы посмотреть, чем она делится со своими подписчиками.

Источник фото: instagram.com/liasanutiasheva