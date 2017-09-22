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5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры

22 сентября 2017 10:51
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В начале прошлого столетия кинематограф был автономным, но с годами в красочный мир по ту сторону камеры попадало все больше и больше представителей других профессий. Именитые дизайнеры тоже не упустили возможность продемонстрировать свое творчество в киноформате. Известные кутюрье нередко одевают персонажей известных историй в вещи собственного производства, но мы решили вспомнить пять примеров, когда дизайнерская одежда не только украсила кадр, но и стала полноценным героем фильма.

«Завтрак у Тиффани» (1961)

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-1

Фото: imdb.com

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-3

Фото: imdb.com

Уже одно название этого культового фильма отсылает к миру высокой моды. Эта картина о нью-йоркской жизни Холли Голайтли запомнилась зрителям не только Одри Хепберн, рыжим Котом и песней «Moon river», но и тем самым маленьким черным платьем главной героини. Наряд был создан специально для Хепберн Юбером де Живанши. Актриса и дизайнер сотрудничали еще до «Завтрака» − костюмы к фильму «Сабрина» принесли кутюрье «Оскар» и сделали Одри музой дизайнера. А то самое платье в 2006 году ушло с молока за 923 тысячи долларов.

«Барбарелла» (1968)

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-6

Фото: imdb.com

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-8

Фото: imdb.com

У нас этот фильм, сделавший популярной Джейн Фонду, знают только истинные ценители кино, но в США «Барбарелла» давно обрела культовый статус. Адская смесь научной фантастки и эротики так нагло ломает законы жанров, что очень трудно поверить, что картину сняли в конце 60-ых. Но запоминается фильм не своим галлюциногенным сюжетом, а главной героиней и ее фантастическими костюмами. Специальной для «Барбареллы» Пако Рабан разработал целую серию одежды из пластика, бумаги и металла. Увидишь такое однажды – не забудешь уже никогда.

«Пятый элемент» (1997)

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-11

Фото: imdb.com

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-13

Фото: imdb.com

Наверное, для каждого дизайнера особый интерес представляет возможность поработать над костюмами для жанра фантастики – это ведь такое раздолье для творческой фантазии! Для космической оперы Люка Бессона Жан-Поль Готье придумал 954(!) наряда. Дизайнер постоянно присутствовал на съемках картины и следил, чтобы все костюмы в кадре смотрелись правильно. Работа над «Пятым элементом» стала для Готье не единственным кинематографическим опытом – дизайнер одел героев картин Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», Жана-Пьера Жене «Город потерянных детей» и нескольких фильмов Педро Альмодовара.

«007: Координаты Скайфол» (2012)

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-16

Фото: imdb.com

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-18

Фото: imdb.com

Дизайнер Том Форд сделал невероятное – наперекор всем критикам, скептически отнесшихся к его идее стать режиссером, он снял два великолепных фильма «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». Эти картины хороши во всем, но в обеих присутствует одна важная деталь – ни один из героев не одет в одежду от самого Форда. Но если дизайнер не торопится привносить свою одежду в собственные фильмы, то героев других картин он одевает с удовольствием. В последних двух частях, например, сам Джеймс Бонд носит костюмы марки Tom Ford – огромная честь для дизайнера, специализирующегося на производстве мужской одежды.

«Великий Гэтсби» (2013)

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-21

Фото: imdb.com

5 фильмов, одежду для которых создали известные дизайнеры-23

Фото: imdb.com

Все фильмы режиссера База Лурмана похожи на красочный фейерверк с яркими декорациями и одеждой героев, но даже на фоне «Ромео +Джульетта» и «Мулен Руж!» «Великий Гэтсби» выделяется своей поразительной роскошью. Миучча Прада разработала весь гардероб для Дэйзи Бьюкенен и одела массовку на вечеринках в доме Гэтсби в наряды из коллекций Prada и Miu Miu. Добавьте к этому еще и поразительную работу художника по декорациям и получите один из самых головокружительно ярких фильмов последних лет.

# Кино # калейдоскоп # Звезды # Фотофакт # Мода

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