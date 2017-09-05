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Солисты группы Naviband отмечают кожаную свадьбу: певцов поздравляют поклонники

05 сентября 2017 14:52
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Новости Беларуси. Солисты популярной белорусской группы Naviband отмечают кожаную свадьбу – три года со дня бракосочетания.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко поженились 5 сентября 2014 года и все это время они идут вместе по жизни и профессии.  

На своей странице в соцсетях пара выложила свадебное фото и подписала его: «Тры гады таму».

Солисты группы Naviband отмечают кожаную свадьбу: певцов поздравляют поклонники-1

Фото: instagram.com/naviband

Поклонники сразу стали поздравлять дуэт с годовщиной и желать не только счастья в личной жизни, но и успехов в творчестве.

«Поздравляю вас, мои дорогие, с годовщиной свадьбы! Ваша молодая семья вот уже успешно существует 3 года, и сегодня вы отмечаете кожаную свадьбу! Так хочется вам пожелать, чтобы ваша дружная семья была прочной, надежной и выносливой! Желаю вам крепкого здоровья, взаимной любви, нежности, доброты и благополучия. Будьте счастливы, здоровы и любимы».

Солисты группы Naviband отмечают кожаную свадьбу: певцов поздравляют поклонники-4

Фото: instagram.com/naviband

Многие из поздравлений были на иностранных языках – английском, украинском, итальянском, польском.

«Иногда я забываю, что любовь существует, но вы оба всегда напоминаете мне, что это неправда, что истинная любовь есть. Я желаю вам счастья сотни дней! Крепкие объятия из Италии».

«Я не знал, что вы замужем... Я даже не знал, что вы пара, пока я не увидел вас, целующихся в грандиозном финале. Поздравляем с тремя годами брака».

Свои отношения Жук и Лукьяненко рассекретили на сцене финала «Евровидения-2017» поцелуем – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фото семьи в честь годовщины их свадьбы.

# Свадьба # Фотофакт # калейдоскоп # Ксения Жук # Артём Лукьяненко # NAVIBAND

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