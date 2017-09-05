Солисты группы Naviband отмечают кожаную свадьбу: певцов поздравляют поклонники

Новости Беларуси. Солисты популярной белорусской группы Naviband отмечают кожаную свадьбу – три года со дня бракосочетания. Ксения Жук и Артем Лукьяненко поженились 5 сентября 2014 года и все это время они идут вместе по жизни и профессии. На своей странице в соцсетях пара выложила свадебное фото и подписала его: «Тры гады таму».

Фото: instagram.com/naviband

Поклонники сразу стали поздравлять дуэт с годовщиной и желать не только счастья в личной жизни, но и успехов в творчестве. «Поздравляю вас, мои дорогие, с годовщиной свадьбы! Ваша молодая семья вот уже успешно существует 3 года, и сегодня вы отмечаете кожаную свадьбу! Так хочется вам пожелать, чтобы ваша дружная семья была прочной, надежной и выносливой! Желаю вам крепкого здоровья, взаимной любви, нежности, доброты и благополучия. Будьте счастливы, здоровы и любимы».

Фото: instagram.com/naviband