Солисты группы Naviband отмечают кожаную свадьбу: певцов поздравляют поклонники
Новости Беларуси. Солисты популярной белорусской группы Naviband отмечают кожаную свадьбу – три года со дня бракосочетания.
Ксения Жук и Артем Лукьяненко поженились 5 сентября 2014 года и все это время они идут вместе по жизни и профессии.
На своей странице в соцсетях пара выложила свадебное фото и подписала его: «Тры гады таму».
Фото: instagram.com/naviband
Поклонники сразу стали поздравлять дуэт с годовщиной и желать не только счастья в личной жизни, но и успехов в творчестве.
«Поздравляю вас, мои дорогие, с годовщиной свадьбы! Ваша молодая семья вот уже успешно существует 3 года, и сегодня вы отмечаете кожаную свадьбу! Так хочется вам пожелать, чтобы ваша дружная семья была прочной, надежной и выносливой! Желаю вам крепкого здоровья, взаимной любви, нежности, доброты и благополучия. Будьте счастливы, здоровы и любимы».
Фото: instagram.com/naviband
Многие из поздравлений были на иностранных языках – английском, украинском, итальянском, польском.
«Иногда я забываю, что любовь существует, но вы оба всегда напоминаете мне, что это неправда, что истинная любовь есть. Я желаю вам счастья сотни дней! Крепкие объятия из Италии».
«Я не знал, что вы замужем... Я даже не знал, что вы пара, пока я не увидел вас, целующихся в грандиозном финале. Поздравляем с тремя годами брака».
Свои отношения Жук и Лукьяненко рассекретили на сцене финала «Евровидения-2017» поцелуем – здесь подробнее.
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