20 лет на сцене: певица Искуи Абалян – о творческой и семейной жизни

С какого момента ты сама начала отсчёт творческой деятельности?

Искуи Абалян, певица:

Честно, я никогда ничего не считаю. Но, когда наступила дата 45, как-то так стало вспоминаться, что за этой датой уже, наверное, и 20 – на сцене. И сразу стало такое состояние интересное: ты чувствуешь себя молодой, на велосипеде хочется кататься, с горы съезжать… Возраст – это вообще не помеха, на самом деле, но непонятно, как это получилось.

За время на сцене ты много композиций исполняла, много композиций исполняла сама. Что тебе больше по душе: писать или исполнять самой композиции?

Искуи Абалян, певица:

Для меня всегда это происходит по-разному, потому что, когда появляется что-то своё, особенно, когда оно очень быстро ложится на бумагу, в смысле музыка и тексты, – это вообще замечательно. Так у меня получилось с песней «Другая жизнь», «Это просто любовь». Песня сама по себе – это песня, но тут же важно, какое воплощение. Аранжировки – это, наверное, 80% успеха песни. Аранжировщики – это соавторы композитора и человека, который написал текст.

Творчество – это хорошо, а когда в семье и дома всё прекрасно, – вдвойне. Творчество, гастроли, съёмки, интервью… И две очаровательные дочки. Сейчас, на данном этапе времени, это помогает в творчестве, или затишье и муза в этот момент тоже пока отдыхает.

Искуи Абалян, певица:

Я сейчас пребываю в таком режиме, когда мне некогда даже задумываться: устала ли я. Дом и семья у меня занимает очень много времени. И я хочу сказать им огромное спасибо за то, что они дают мне возможность заниматься творчеством. Старшая дочь у меня очень самостоятельная девочка. Я благодарна мужу за то, что он даёт мне возможность продолжать заниматься этим и всячески меня поддерживает.