Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки
Если речь заходит о спортсменах, то чаще всего мы видим их во время тренировок, во время выступлений на различных соревнованиях, а также в счастливые моменты победы или грустные моменты поражений. Однако спортсмены тоже любят и умеют отдыхать, поэтому мы решили узнать, как они проводят своё свободное время.
1. Анна Курникова. Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, у них двое детей.
Фото: instagram.com/annakournikova
2. Александра Саснович. Белорусская теннисистка, 36 ракетка мира. Известна своим умением устраивать противникам сюрпризы.
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
3. Каролина Возняцки. Датская теннисистка польского происхождения, экс-первая ракетка мира. Недавно вышла замуж за профессионального баскетболиста Дэвида Ли.
Фото: instagram.com/carowozniacki
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4. Доротея Вирер. Итальянская биатлонистка, чемпионка мира 2019 года в масс-старте, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Замужем за Стефано Коррадини.
Фото: instagram.com/dorothea_wierer
5. Кайса Мякяряйнен. Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира. Интересный факт – принимает участие и в лыжных стартах. Встречается с сервисменом Яркко Силтакорпи.
Фото: instagram.com/kaisamakarainen
6. Ирина Кривко. Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете. Лидер белорусской сборной. Замужем за Артёмом Лещенко.
Фото: instagram.com/krivko_ir
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7. Алина Загитова. Российская фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Занимает 1 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Фото: instagram.com/azagitova
8. Александра Трусова. Российская фигуристка, первая в истории исполнила на соревнованиях четверные лутц и тулуп. Действующая обладательница рекордов Международного союза конькобежцев в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Фото: instagram.com/avtrusova
9. Алёна Косторная. Российская фигуристка, серебряный призёр финала юношеского Гран-при, победительница финала Кубка России.
Фото: vk.com/alenakostornaya
10. Анна Щербакова. Российская фигуристка, чемпионка России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.
Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_
11. Маи Михара и Рика Кихира. Японские фигуристки, чемпионки четырёх континентов. Михара – чемпионка мира в команде, Кихира – серебряный призёр того же состязания.
Фото: instagram.com/rikaskate0721
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12. Стефани Райс. Австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка игр в Пекине. Рекордсменка мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.
Фото: instagram.com/itsstephrice
13. Юлия Ефимова. Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.
Фото: instagram.com/pryanya93
14. Анастасия Эшли. Американская профессиональная серфингистка и модель. Интересные факты: запустила собственную линию ювелирных украшений, является вегетарианкой.
Фото: instagram.com/anastasiaashley
15. Лерин Франко. Парагвайская копьеметательница и фотомодель, двукратная медалистка чемпионата Южной Америки по лёгкой атлетике.
Фото: instagram.com/lerynfranco1
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16. Франческа Пиччинини. Итальянская волейболистка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира, чемпионка Европы. Муж – Джанмарко Поццекко.
Фото: instagram.com/francescapiccinini12
17. Наталия Гончарова. Украинская и российская волейболистка, игрок сборной России, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.
Фото: instagram.com/natusi4ka8