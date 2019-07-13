Прямой эфир

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки

13 июля 2019 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если речь заходит о спортсменах, то чаще всего мы видим их во время тренировок, во время выступлений на различных соревнованиях, а также в счастливые моменты победы или грустные моменты поражений. Однако спортсмены тоже любят и умеют отдыхать, поэтому мы решили узнать, как они проводят своё свободное время.

1. Анна Курникова. Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, у них двое детей.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-1

Фото: instagram.com/annakournikova

2. Александра Саснович. Белорусская теннисистка, 36 ракетка мира. Известна своим умением устраивать противникам сюрпризы.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-4

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

3. Каролина Возняцки. Датская теннисистка польского происхождения, экс-первая ракетка мира. Недавно вышла замуж за профессионального баскетболиста Дэвида Ли.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-7

Фото: instagram.com/carowozniacki

Пляжи, вулканы и улицы Питера: как проводят свободное время Соболенко, Саснович, Лапко и Морозова

4. Доротея Вирер. Итальянская биатлонистка, чемпионка мира 2019 года в масс-старте, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Замужем за Стефано Коррадини.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-10

Фото: instagram.com/dorothea_wierer

5. Кайса Мякяряйнен. Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира. Интересный факт – принимает участие и в лыжных стартах. Встречается с сервисменом Яркко Силтакорпи.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-13

Фото: instagram.com/kaisamakarainen

6. Ирина Кривко. Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете. Лидер белорусской сборной. Замужем за Артёмом Лещенко.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-16

Фото: instagram.com/krivko_ir

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе

7. Алина Загитова. Российская фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Занимает 1 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-19

Фото: instagram.com/azagitova

8. Александра Трусова. Российская фигуристка, первая в истории исполнила на соревнованиях четверные лутц и тулуп. Действующая обладательница рекордов Международного союза конькобежцев в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-22

Фото: instagram.com/avtrusova

9. Алёна Косторная. Российская фигуристка, серебряный призёр финала юношеского Гран-при, победительница финала Кубка России.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-25

Фото: vk.com/alenakostornaya

10. Анна Щербакова. Российская фигуристка, чемпионка России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-28

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_

11. Маи Михара и Рика Кихира. Японские фигуристки, чемпионки четырёх континентов. Михара – чемпионка мира в команде, Кихира – серебряный призёр того же состязания.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-31

Фото: instagram.com/rikaskate0721

Загитова, Самодурова, Самарин и другие. Такими фигуристов вы еще не видели

12. Стефани Райс. Австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка игр в Пекине. Рекордсменка мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-34

Фото: instagram.com/itsstephrice

13. Юлия Ефимова. Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-37

Фото: instagram.com/pryanya93

14. Анастасия Эшли. Американская профессиональная серфингистка и модель. Интересные факты: запустила собственную линию ювелирных украшений, является вегетарианкой.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-40

Фото: instagram.com/anastasiaashley

15. Лерин Франко. Парагвайская копьеметательница и фотомодель, двукратная медалистка чемпионата Южной Америки по лёгкой атлетике.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-43

Фото: instagram.com/lerynfranco1

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт

16. Франческа Пиччинини. Итальянская волейболистка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира, чемпионка Европы. Муж – Джанмарко Поццекко.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-46

Фото: instagram.com/francescapiccinini12

17. Наталия Гончарова. Украинская и российская волейболистка, игрок сборной России, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.

Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки-49

Фото: instagram.com/natusi4ka8

# Красота # калейдоскоп # Анна Курникова # Александра Саснович # Каролина Возняцки # Доротея Вирер # Кайса Мякяряйнен # Алина Загитова # Александра Трусова # Алёна Косторная # Анна Щербакова # Маи Михара # Рика Кихира # Стефани Райс # Юлия Ефимова # Анастасия Эшли # Лерин Франко # Франческа Пиччинини # Наталия Гончарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 56 году ушёл из жизни белорусский хоккеист и тренер Александр Шумидуб
13 июля 2019 09:33

На 56 году ушёл из жизни белорусский хоккеист и тренер Александр Шумидуб

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев
13 июля 2019 08:31

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты
12 июля 2019 13:32

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты