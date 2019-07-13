Горы, пляж или диван? Взгляните, где отдыхают известные спортсменки

Если речь заходит о спортсменах, то чаще всего мы видим их во время тренировок, во время выступлений на различных соревнованиях, а также в счастливые моменты победы или грустные моменты поражений. Однако спортсмены тоже любят и умеют отдыхать, поэтому мы решили узнать, как они проводят своё свободное время.

1. Анна Курникова. Российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, у них двое детей.