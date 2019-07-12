Прямой эфир

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты

12 июля 2019 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что первым приходит на ум, когда люди думают об организации свадьбы? Свадебные платья и костюмы, место, где будет проходить вечеринка и, конечно, торт. Сложно представить торжественное мероприятие без торта. Однако этот вкусный десерт попадает на стол не только во время празднования бракосочетания, но и при любом удобном случае.

Сделать красивый торт – это целое искусство. Как и в любом искусстве, в этом деле тоже есть свои мастера. Один из них – Ренат Агзамов. Мужчина занимался кулинарией с самого детства, однако также серьёзно занимался боксом. Когда пришло время сделать выбор относительно будущего, Ренат остановился на тортах и, похоже, не прогадал.

Сейчас Агзамов – чемпион России по кондитерскому искусству и один из самых востребованных мастеров по приготовлению тортов во всём мире. Фотографиями своих произведений кондитер делится на странице в Instagram.

Баба Яга, похожая на Шрека, и колядующие с козой: показываем работы призёра мировой кулинарной олимпиады

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-1

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-3

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-5

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-7

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-9

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-11

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-13

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-15

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-17

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-19

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-21

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-23

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-25

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-27

Фото: instagram.com/renat_agzamov

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты-29

Фото: instagram.com/renat_agzamov

# Кулинария # калейдоскоп # Ренат Агзамов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца
12 июля 2019 07:46

Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
11 июля 2019 13:33

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани

«Белла нуждалась в объятиях папы». Мужчина станцевал балет со своей маленькой дочкой
11 июля 2019 12:53

«Белла нуждалась в объятиях папы». Мужчина станцевал балет со своей маленькой дочкой