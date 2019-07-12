Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты

Что первым приходит на ум, когда люди думают об организации свадьбы? Свадебные платья и костюмы, место, где будет проходить вечеринка и, конечно, торт. Сложно представить торжественное мероприятие без торта. Однако этот вкусный десерт попадает на стол не только во время празднования бракосочетания, но и при любом удобном случае.

Сделать красивый торт – это целое искусство. Как и в любом искусстве, в этом деле тоже есть свои мастера. Один из них – Ренат Агзамов. Мужчина занимался кулинарией с самого детства, однако также серьёзно занимался боксом. Когда пришло время сделать выбор относительно будущего, Ренат остановился на тортах и, похоже, не прогадал.

Сейчас Агзамов – чемпион России по кондитерскому искусству и один из самых востребованных мастеров по приготовлению тортов во всём мире. Фотографиями своих произведений кондитер делится на странице в Instagram.

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