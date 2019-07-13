На 56 году ушёл из жизни белорусский хоккеист и тренер Александр Шумидуб

Новости Беларуси. В ночь на 13 июля в возрасте 55 лет ушёл из жизни хоккеист и тренер вратарей «Гомеля» Александр Шумидуб. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Беларуси.

Александр Николаевич родился 17 марта 1964 года в Минске. Шумидуб начинал свою профессиональную карьеру в минском «Динамо».

В 1991 году спортсмен был признан лучшим игроком Беларуси. Хоккеист трижды становился бронзовым призёром чемпионата ВЕХЛ. С 1996 по 1998 год выступал за национальную сборную Беларуси. Основал в Гомеле первую в стране школу голкиперов.

О месте и времени прощания с Александром Шумидубом станет известно позже.

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