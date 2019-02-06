Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе

Биатлонисты, которые примут участие в этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, показали, насколько там холодно. Ночью температура составляет до -32 градусов мороза, днем – чуть теплее.

Спортсмены опубликовали «красощекие» снимки с замерзшими бровями и ресницами. Сейчас спортсмены тренируются, соревнования начнутся седьмого января.

Дарья Домрачева рассказала о способах релаксации и как реагирует на критику в соцсетях

Елена Кручинкина

«Я думаю, такие фото будут актуальны здесь. Северная Америка совсем северная».