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Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе

06 февраля 2019 10:27
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Биатлонисты, которые примут участие в этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, показали, насколько там холодно. Ночью температура составляет до -32 градусов мороза, днем – чуть теплее.

Спортсмены опубликовали «красощекие» снимки с замерзшими бровями и ресницами. Сейчас спортсмены тренируются, соревнования начнутся седьмого января.

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Елена Кручинкина

«Я думаю, такие фото будут актуальны здесь. Северная Америка совсем северная».

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -1

Фото: instagram.com/lenok_kruchinkina

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -3

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -5

Дарья Юркевич

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -8

Фото: instagram.com/daryayurkevich

Лаура Дальмайер

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -11

Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -13

Многие спортсмены воспользовались устройством, которое подогревает воздух.

Симон Фуркад

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -16

Фото: instagram.com/simonfourcade

Беттан Хёгберг

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -19

Фото: instagram.com/bettanhogberg

Доминик Виндиш

Замерзшие ресницы и брови. Биатлонисты показали, что бывает после тренировок на сильном морозе -22

Фото: instagram.com/dominik.windisch

# Биатлон # Елена Кручинкина # Дарья Юркевич # Симон Фуркад # Лаура Дальмайер # Фотофакт

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