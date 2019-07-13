16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев
Подросток Лиам Бич сумел научить позировать для фото 16 собак. Все началось из-за спора. Подруга юноши сказала, что 16 собак не могут слушаться одновременно. Чтобы доказать обратное, понадобилось 8 минут, сообщает Daily Mail.
На снимке видно 8 пар такс. Все они смотрят прямо в камеру. Когда таксы были усажены, 19-летний парень использовал теннисный мяч, чтобы удерживать внимание собак на камере, пока он создаёт «невозможное» изображение.
Фото: Kennedy News and Media
Тинейджер рассказал, что его подруга Кэтрин бросила ему вызов. Она сказала: «Могу поспорить, что ты не сможешь это сделать». Ответ юноши был краток: «Вызов принят». Девушка пообещала коробку конфет, если фото получится.
Фото: Kennedy News and Media
Семья Лиама думает, что кадр получился замечательный и планирует поставить снимок в рамку. Подросток похвастался фотографией в интернете. Люди оставили позитивные комментарии и восхитились дисциплиной собак.
Фото: Kennedy News and Media
Первая такса в семье Лиама появилась 8 лет назад, после того, как старшая сестра подростка увидела рекламу щенков. Семья быстро полюбила эту породу.
Фото: Kennedy News and Media
Собаки легко поддаются дрессировке, а также являются очень умными и находчивыми животными.
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