Прямой эфир

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев

13 июля 2019 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подросток Лиам Бич сумел научить позировать для фото 16 собак. Все началось из-за спора. Подруга юноши сказала, что 16 собак не могут слушаться одновременно. Чтобы доказать обратное, понадобилось 8 минут, сообщает Daily Mail.

На снимке видно 8 пар такс. Все они смотрят прямо в камеру. Когда таксы были усажены, 19-летний парень использовал теннисный мяч, чтобы удерживать внимание собак на камере, пока он создаёт «невозможное» изображение.

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев-1

Фото: Kennedy News and Media

Тинейджер рассказал, что его подруга Кэтрин бросила ему вызов. Она сказала: «Могу поспорить, что ты не сможешь это сделать». Ответ юноши был краток: «Вызов принят». Девушка пообещала коробку конфет, если фото получится.

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев-4

Фото: Kennedy News and Media

Семья Лиама думает, что кадр получился замечательный и планирует поставить снимок в рамку. Подросток похвастался фотографией в интернете. Люди оставили позитивные комментарии и восхитились дисциплиной собак. 

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев-7

Фото: Kennedy News and Media

Первая такса в семье Лиама появилась 8 лет назад, после того, как старшая сестра подростка увидела рекламу щенков. Семья быстро полюбила эту породу.

16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев-10

Фото: Kennedy News and Media

Собаки легко поддаются дрессировке, а также являются очень умными и находчивыми животными.

Один смышленый щенок придумал, где можно спрятаться от жары – подробнее здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты
12 июля 2019 13:32

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты

Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца
12 июля 2019 07:46

Забавная история: уставший молодой папа качает свёрнутый халат вместо младенца

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани
11 июля 2019 13:33

Минимализм, элегантность и комфорт. За что мир обожает Армани