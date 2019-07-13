16 собак в одном кадре. Подросток научил позировать домашних питомцев

Подросток Лиам Бич сумел научить позировать для фото 16 собак. Все началось из-за спора. Подруга юноши сказала, что 16 собак не могут слушаться одновременно. Чтобы доказать обратное, понадобилось 8 минут, сообщает Daily Mail.

На снимке видно 8 пар такс. Все они смотрят прямо в камеру. Когда таксы были усажены, 19-летний парень использовал теннисный мяч, чтобы удерживать внимание собак на камере, пока он создаёт «невозможное» изображение.