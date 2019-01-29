Загитова, Самодурова, Самарин и другие. Такими фигуристов вы еще не видели

В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены континента. После гала-концерта фигуристы посетили банкет. Для мероприятия спортсмены выбрали вечерние платья и строгие костюмы. Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото (смотрите здесь).

Фото: instagram.com/morozov_v92

Фото: instagram.com/aleksandrastepanova