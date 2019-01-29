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Загитова, Самодурова, Самарин и другие. Такими фигуристов вы еще не видели

29 января 2019 09:46
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В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены континента.

После гала-концерта фигуристы посетили банкет. Для мероприятия спортсмены выбрали вечерние платья и строгие костюмы.  

Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото (смотрите здесь). 

Загитова, Самодурова, Самарин и другие. Такими фигуристов вы еще не видели-1

Фото: instagram.com/morozov_v92

Фото фигуристов поделилась пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина, а также некоторые спортсмены. Всего команда России завоевала шесть медалей.

На фото можно увидеть всех обладателей наград – Софью Самодурову, Алину Загитову, Александра Самарина, Александру Степанову и Ивана Букина, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске

Загитова, Самодурова, Самарин и другие. Такими фигуристов вы еще не видели-4

Фото: instagram.com/aleksandrastepanova

Интернет-пользователи отметили, что непривычно видеть спортсменов в вечерних платьях и на каблуках и что такими фигуристов никогда не видели, но эти образы им, определенно идут. Взгляните сами.

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Софья Самодурова # Александр Самарин # Иван Букин # Евгения Тарасова # Владимир Морозов # Станислава Константинова # Фотофакт

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