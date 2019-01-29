Загитова, Самодурова, Самарин и другие. Такими фигуристов вы еще не видели
В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены континента.
После гала-концерта фигуристы посетили банкет. Для мероприятия спортсмены выбрали вечерние платья и строгие костюмы.
Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото (смотрите здесь).
Фото: instagram.com/morozov_v92
Фото фигуристов поделилась пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина, а также некоторые спортсмены. Всего команда России завоевала шесть медалей.
На фото можно увидеть всех обладателей наград – Софью Самодурову, Алину Загитову, Александра Самарина, Александру Степанову и Ивана Букина, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.
«Публика, арена, организация – всё на высшем уровне». Какие впечатления увозят домой фигуристы с ЧЕ в Минске
Фото: instagram.com/aleksandrastepanova
Интернет-пользователи отметили, что непривычно видеть спортсменов в вечерних платьях и на каблуках и что такими фигуристов никогда не видели, но эти образы им, определенно идут. Взгляните сами.