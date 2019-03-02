Герцогиня Сассекская побеждает. В Сеть попали снимки «драки» Миддлтон и Маркл

Как сообщает Daily Mail, на фотографиях находятся двойники королевских особ. С их помощью Джексон захотела показать, как мог бы выглядеть настоящий конфликт супруг двух британских принцев.

По мнению Элисон, победительницей в этой схватке вышла бы Меган, поскольку её двойник доминирует на постановочных снимках.

Стоит упомянуть, что эти фотографии вызвали настоящий переполох в соцсетях. Поклонники королевской семьи поверили, что дерутся настоящие герцогини Кембриджская и Сассекская. К слову, никого даже не смутило отсутствие живота у беременной Маркл. Или же пользователи соцсетей подумали, что это давние снимки, которые случайно просочились в интернет.

«Герцогини будут держать королевскую семью на плаву». Анна Винтур похвалила Меган Маркл