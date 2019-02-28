Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям приехли с официальным визитом в Северную Ирландию.
По информации Daily Mail, пара посетила футбольный стадион «Уинздор парк», где сыграла с детьми в футбол.
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям приехли с официальным визитом в Северную Ирландию.
По информации Daily Mail, пара посетила футбольный стадион «Уинздор парк», где сыграла с детьми в футбол.
После этого супруги встретились с молодежью, которая отдыхала в лагере на открытом воздухе.
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37-летняя Кейт прибыла в Северную Ирландию в элегантном пальто, но затем сменила этот наряд на практичную темную куртку, брюки и кроссовки. А распущенные волосы собрала в хвост.
Интернет-пользователи заметили, что этот образ также очень идет Миддлтон. В нем она похожа на «девчонку из соседнего двора».
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