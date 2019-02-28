Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям приехли с официальным визитом в Северную Ирландию. По информации Daily Mail, пара посетила футбольный стадион «Уинздор парк», где сыграла с детьми в футбол.

После этого супруги встретились с молодежью, которая отдыхала в лагере на открытом воздухе. Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств смотрите здесь.

Герцогиня Кембриджская с мужем продемонстрировали свои футбольные навыки, попробовали свои силы в стрельбе из лука, практиковались в установке палатки и прокатились на каноэ.

37-летняя Кейт прибыла в Северную Ирландию в элегантном пальто, но затем сменила этот наряд на практичную темную куртку, брюки и кроссовки. А распущенные волосы собрала в хвост.