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Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол

28 февраля 2019 07:55
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Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям приехли с официальным визитом в Северную Ирландию.

По информации Daily Mail, пара посетила футбольный стадион «Уинздор парк», где сыграла с детьми в футбол.

Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол-1

После этого супруги встретились с молодежью, которая отдыхала в лагере на открытом воздухе.

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Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол-4

Герцогиня Кембриджская с мужем продемонстрировали свои футбольные навыки, попробовали свои силы в стрельбе из лука, практиковались в установке палатки и прокатились на каноэ.

Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол-7

Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол-9

37-летняя Кейт прибыла в Северную Ирландию в элегантном пальто, но затем сменила этот наряд на практичную темную куртку, брюки и кроссовки. А распущенные волосы собрала в хвост.

Кейт Миддлтон в образе «девчонки из соседнего двора» сыграла в футбол-12

Интернет-пользователи заметили, что этот образ также очень идет Миддлтон. В нем она похожа на «девчонку из соседнего двора».

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