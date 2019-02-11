Прямой эфир

Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды

11 февраля 2019 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Акушеры предполагают, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды из-за «исключительно изогнутых пальцев».  

Как сообщает Daily Mail, поклонники королевской семьи обратили внимание, что на многих фотографиях у герцогини Сассекской загнуты вверх большие пальцы рук. В итоге супругу принца Гарри заподозрили в синдроме гипермобильности суставов.  

При данном синдроме суставы более гибкие и выходят за пределы обычной широты движений. Если этот синдром распространяется и на таз Меган, то в этой области у неё могут быть ослабшие связки и (или) мышцы. Следовательно, роды могут начаться раньше и проходить более болезненно.  

Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды-1

Фото: Getty Images  

Отмечается, что сам по себе синдром гипермобильности суставов не причиняет серьёзных неудобств во время беременности и родов, но если есть какие-либо сопутствующие проблемы со здоровьем, тогда могут возникнуть осложнения. Поэтому акушеры порекомендовали королевским врачам внимательней относиться к Маркл.  

Важно упомянуть, что гибкость герцогини Сассекской может заключаться вовсе не в указанном синдроме, а в занятиях йогой, которой мама Меган научила свою дочь ещё в юном возрасте.  

Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды-4

Фото: Instagram-страница Меган Маркл  

«Занятия йогой дают массу преимуществ. Повышенная гибкость, крепкие мышцы, хорошее настроение, лучшая сосредоточенность, умение расслабляться, снижение тревоги и отличный сон», – рассказала Маркл.  

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские могут отказаться от няни.  

Помогать ухаживать за ребёнком будет мама Меган – здесь подробнее.  

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл

Другие новости рубрики

Все новости
«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях
11 февраля 2019 08:54

«Хозяева архипелага». Нашествие белых медведей в российском посёлке в шести фотографиях

«Фантастика». Бьорндален посетил Минское море и оценил снег
10 февраля 2019 14:22

«Фантастика». Бьорндален посетил Минское море и оценил снег

Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности
10 февраля 2019 07:30

Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности