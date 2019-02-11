Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды
Новости Великобритании. Акушеры предполагают, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды из-за «исключительно изогнутых пальцев».
Как сообщает Daily Mail, поклонники королевской семьи обратили внимание, что на многих фотографиях у герцогини Сассекской загнуты вверх большие пальцы рук. В итоге супругу принца Гарри заподозрили в синдроме гипермобильности суставов.
При данном синдроме суставы более гибкие и выходят за пределы обычной широты движений. Если этот синдром распространяется и на таз Меган, то в этой области у неё могут быть ослабшие связки и (или) мышцы. Следовательно, роды могут начаться раньше и проходить более болезненно.
Отмечается, что сам по себе синдром гипермобильности суставов не причиняет серьёзных неудобств во время беременности и родов, но если есть какие-либо сопутствующие проблемы со здоровьем, тогда могут возникнуть осложнения. Поэтому акушеры порекомендовали королевским врачам внимательней относиться к Маркл.
Важно упомянуть, что гибкость герцогини Сассекской может заключаться вовсе не в указанном синдроме, а в занятиях йогой, которой мама Меган научила свою дочь ещё в юном возрасте.
Фото: Instagram-страница Меган Маркл
«Занятия йогой дают массу преимуществ. Повышенная гибкость, крепкие мышцы, хорошее настроение, лучшая сосредоточенность, умение расслабляться, снижение тревоги и отличный сон», – рассказала Маркл.
Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские могут отказаться от няни.
Помогать ухаживать за ребёнком будет мама Меган – здесь подробнее.