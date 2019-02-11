Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды

Новости Великобритании. Акушеры предполагают, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды из-за «исключительно изогнутых пальцев».

Как сообщает Daily Mail, поклонники королевской семьи обратили внимание, что на многих фотографиях у герцогини Сассекской загнуты вверх большие пальцы рук. В итоге супругу принца Гарри заподозрили в синдроме гипермобильности суставов.

При данном синдроме суставы более гибкие и выходят за пределы обычной широты движений. Если этот синдром распространяется и на таз Меган, то в этой области у неё могут быть ослабшие связки и (или) мышцы. Следовательно, роды могут начаться раньше и проходить более болезненно.