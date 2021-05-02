Уже шесть лет. Посмотрите, как выросла дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Как сообщает Daily Mail, единственная дочь герцога и герцогини Кембриджских за прошедший год не утратила свою озорную улыбку. Друзья семьи говорят, что теперь девочка ещё больше проявляет свой «дерзкий» и решительный характер.

Новости Великобритании. 2 мая принцесса Шарлотта празднует очередной день рождения. Наследнице британского престола исполнилось шесть лет.

Кроме того, стало известно, что принцессе Шарлотте нравятся пауки. А принц Уильям узнал, что обучать детей математике – дело непростое.

Автором фотографии традиционно является Кейт Миддлтон. Однако в этот раз королевская семья не разместила снимок в соцсетях, а передала прессе. Дело в том, что футбольное сообщество Великобритании объявило бойкот соцсетей с 15:00 30 апреля до 23:59 3 мая из-за оскорблений. И королевская семья присоединилась к бойкоту.