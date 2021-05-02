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Уже шесть лет. Посмотрите, как выросла дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма

02 мая 2021 10:17
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Новости Великобритании. 2 мая принцесса Шарлотта празднует очередной день рождения. Наследнице британского престола исполнилось шесть лет.

Как сообщает Daily Mail, единственная дочь герцога и герцогини Кембриджских за прошедший год не утратила свою озорную улыбку. Друзья семьи говорят, что теперь девочка ещё больше проявляет свой «дерзкий» и решительный характер.

Уже шесть лет. Посмотрите, как выросла дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма -1

Фото: The Duchess of Cambridge 

Кроме того, стало известно, что принцессе Шарлотте нравятся пауки. А принц Уильям узнал, что обучать детей математике – дело непростое.

Автором фотографии традиционно является Кейт Миддлтон. Однако в этот раз королевская семья не разместила снимок в соцсетях, а передала прессе. Дело в том, что футбольное сообщество Великобритании объявило бойкот соцсетей с 15:00 30 апреля до 23:59 3 мая из-за оскорблений. И королевская семья присоединилась к бойкоту.

Пока ещё неизвестно, как принцесса Шарлотта проведёт свой день рождения. В предыдущий раз дочь герцога и герцогини Кембриджских раздавала еду одиноким пенсионерам (подробности здесь).

# Королевская семья # калейдоскоп # принцесса Шарлотта # Кейт Миддлтон # принц Уильям # Фотофакт

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