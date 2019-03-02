Гороскоп на март. Кому на голову свалится удача, а кому – хлопоты?

Новости мира. Два месяца зимы позади и теперь можно насладиться долгожданной весной. Впрочем, в марте морозы ещё постараются задержаться, только на весеннем настроении это вряд ли скажется.

С весны многие люди любят начинать новую жизнь. Это же отличный шанс похудеть/накачать бицепсы/выучить иностранный язык. Но что, если сама Вселенная против и буквально придавливает к дивану или привязывает к компьютеру? Нет, обычно она не возражает. Однако если есть сомнения, то можно почитать гороскоп на март.

Овны.

Для представителей первого знака Зодиака весна начнётся с суеты. На Овнов могут свалиться разные мелочи, которые будут раздражать и отнимать время. Тут важно сохранять спокойствие. Совершать в начале весны какие-либо рискованные поступки гороскоп не советует, вместо этого он рекомендует посвятить себя творчеству и новым интересным хобби.

Тельцы.

У представителей второго знака Зодиака в марте ожидаются приятные хлопоты. Гороскоп даже намекает, что может улучшиться финансовое положение или расцветёт собственное дело. А вот во второй половине месяца Тельцы будут порядком измотаны, но если денег действительно станет больше, а бизнес стабилизируется, то представители данного знака Зодиака вполне смогут позволить себе небольшой отпуск. Хорошим вариантом будет провести время с близкими людьми и/или спутником жизни. Впрочем, тут уже на усмотрение самих Тельцов.

Близнецы.

К представителям третьего знака Зодиака в марте может подкрасться призрак прошлого. Если Близнецы что-то не доделали к весне, то на улаживание старых дел придётся потратить немало сил. Если «хвоста» нет, то и волноваться не о чем. Впрочем, даже если дел порядком накопилось, при должной самоотдаче с ними получится управиться до середины месяца. Как бы там ни было, гороскоп рекомендует Близнецам не «искрить», иначе могут накалиться отношения с партнёром (если таковой есть, разумеется). И не нужно переутомляться, здоровье дороже.

Раки.

У представителей четвёртого знака Зодиака начало весны тоже будет энергозатратное. У раков появятся дела, с которыми нужно будет разделаться. Однако успешное решение этих задач позволит представителям данного знака Зодиака почувствовать уверенность в своих силах и положительно скажется на самооценке. Возможно, даже денег больше станет, но это не точно.

Львы.

Представителям пятого знака Зодиака в начале марта нужно постараться договориться со своими нервными клетками о сотрудничестве. Даже если они и восстанавливаются, нельзя просто брать и приводить их к массовой гибели. Суть в том, что весенние перемены могут не порадовать Львов. Им придётся, скрипнув зубами, навести порядок сразу во всех сферах жизни. Не царское это дело, конечно, но придётся. Тогда к концу марта представители данного знака Зодиака смогут довольно ухмыльнуться и поздравить себя.

Девы.

А вот и первый знак Зодиака, у которого весна начнётся НЕ с хлопот. Дев ожидают стабильность в личной жизни, возможность распланировать свою работу на долгое время вперёд и улучшение своё финансового положения, что при желании позволит устроить себе отпуск. Тем не менее ложка дёгтя есть. Гороскоп советует Девам внимательно следить за своим здоровьем, чтобы их не настигло эхо зимних болезней.

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Весы.

Единственному неодушевлённому знаку Зодиака гороскоп пророчит на март великое будущее. Где-то там за дверью стоит Хагрид или Гэндальф… Нет, увы. Квай-Гон с Оби-Ваном тоже не придут. Но гороскоп обещает плюшки в виде успехов в учёбе, на работе и в личной жизни. Какой бы ни была погода за окном, Весы будут полны сил, а их голову наполнят хитрые планы по модернизации собственной жизни. Гороскоп предполагает, что на этой волне представители седьмого знака Зодиака захотят даже сменить место работы или открыть собственное дело, и даже рекомендует рискнуть, поскольку удача благоволит Весам. Однако стоит помнить, что даже при феноменальных запасах удачи всё может пойти не совсем так, как хотелось бы. Так что важно хорошенько всё обдумать, а уже потом рисковать.

Скорпионы.

У представителей восьмого знака Зодиака весна начнётся с позитива. Гороскоп утверждает, что у Скорпионов магическим образом будут исполняться желания. Нет, представителей данного знака Зодиака тоже в Хогвартс не позовут, увы. Кроме того, жизненная магия без усилий не работает, так что если Антошка не выкопал картошку и не поджарил её, то насладиться вкусным блюдом не получится. А вот если Скорпионы уже долгое время прикладывают значительные усилия, чтобы чего-то добиться, то Вселенная будет благосклонна и позволит насладиться плодами тяжёлого труда. Напоследок гороскоп советует не ослаблять бдительность, поскольку кто-нибудь может захотеть присвоить себе чужие заслуги.

Стрельцы.

Представителям девятого знака Зодиака гороскоп предсказывает мрачное начало весны. Финансы могут спеть романсы, махнуть на прощание платочком и улететь в тёплые края. Но волноваться не стоит, в конце концов, можно просто взять финансы в плен. При мудром их распределении дожить до следующей зарплаты получится без особых проблем. Свободных от отношений Стрельцов может ожидать недолгий, но приятный роман.

Козероги.

Представители десятого знака Зодиака наполнятся весенней энергии и выйдут из зимней спячки. Если Козероги некоторое время откладывают какие-то дела на потом, то сейчас приходит время взяться за них всерьёз. На работе могут возникнуть различные неурядицы, но свойственные представителям данного знака зодиака терпение и скрупулёзность позволят преодолеть все сложности. Что касается личной жизни, то гороскоп никаких изменений не предвидит.

Водолеи.

У представителей одиннадцатого знака Зодиака, как и у Львов, ожидаются проблемы во всём и сразу. Непонятным образом на работе обленятся коллеги, а начальство потребует выкладываться на 200%. Друзья и партнёр захотят себе больше внимания, а ведь Водолеи будут уставшими после работы. Все навалившиеся трудности могут спровоцировать агрессию в духе: «Оставьте меня все в покое!». Но если представители данного знака Зодиака творчески подойдут к решению сложностей, то, как и Львы, смогут самодовольно ухмыльнуться и подумать: «Ну, кто тут самый крутой/самая крутая? Я». Если с творческим мышлением никак, есть вариант обратиться к учению стоицизма.

Рыбы.

Значительная часть представителей двенадцатого знака Зодиака родилась в марте, поэтому в начале весны гороскоп не может их обидеть. Рыбам предсказываются интересные знакомства и хорошие перспективы на работе. И даже если после зимы представители данного знака Зодиака пребывают в меланхолии, уже к середине марта они обретут душевную гармонию. Вселенная притянет к Рыбам удачу и нужных людей, которые помогут преобразовать удачу в нечто большее.

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