От прикосновений до разговоров. 8 вещей, которые запрещено делать в присутствии Елизаветы II

Скорее всего, вам никогда не выпадет шанс встретиться с королевой, если вы не вы знамениты или собираетесь получить Орден Британской Империи. Однако давайте представим, что вам выпал счастливый случай и вы встретились с королевой. По информации Mirror, существует целый список строгих правил, которые необходимо соблюдать в присутствии монарха. На королевском сайте ясно сказано, что «при встрече с королевой или членом королевской семьи не существует обязательных кодексов поведения». Но для тех, кто «желает соблюдать королевские традиции», найдется ряд правил. Не прикасайтесь к Её Величеству Это правило появилось еще со времен Средневековья. Историк Кейт Уильямс объясняет: «Монархи были божьими помазанниками, их считали Богами, поэтому и относиться к ним нужно было, как к Богам». К счастью, понятие божественного права королей ослабло, но это не значит, что вы можете дотронуться до королевы после формального рукопожатия. Помните, когда Мишель Обама положила руку на плечо королеве, она подняла брови? Протокольные эксперты сразу заметили это.

Еще один случай произошел, когда в 2014 году, во время совместной фотосессии звезда баскетбольной команды Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс обнял герцогиню Кембриджскую. Тогда это не считалось нарушением протокола, так что, возможно, это правило применяется лишь касательно королевы. Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет (читать далее). Не приходите с пустыми руками

Что дарить женщине, у которой уже все есть? Конечно, у королевы есть несколько домов, которые полны бесценных безделушек, но все равно преподнести презент нужно обязательно. Этот подарок также должен соответствовать случаю. Так что, если королева посещает ваш родной город или страну, то, что отражает местную культуру, может быть как раз кстати. Будьте внимательны

Вы можете устать стоять на ногах, которые и так уже в мозолях, но всегда, когда королева входит в комнату, вы должны встать. Вы можете присесть только тогда, когда королева сделает это сама, поэтому внимательно следите за ней. Помните о поклонах и реверансах

Когда королева приближается к вам или когда вы следующий в очереди, чтобы встретиться с ней, важно, чтобы вы либо поклонились, либо сделали реверанс (в зависимости от того, женщина вы или мужчина). Однако если вы гражданин США, вам достаточно будет пожать ей руку. Но помните – никаких объятий. Соблюдайте дресс-код

Не зависимо от того, насколько вы опаздываете или насколько вы любите оставаться в своей пижаме, убедитесь, что при встрече с Ее Королевским Высочеством вы одеты соответствующе. Если на мероприятии предусмотрен черный галстук, наденьте черный галстук. Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже (здесь подробнее). Не поддавайтесь искушению назвать ее по имени

Или, боже упаси, по какому-то прозвищу. Хотя королевская семья может быть нам очень знакома, мы можем придумать свои собственные прозвища для них, простые люди до сих пор не могут обращаться к ее членам по имени. Когда вы впервые встретитесь с королевой, к ней следует обращаться как «Ваше Величество» и «мэм» соответственно. Однако когда она уходит, вы должны снова обратиться к ней как «Ваше Величество». Никакой «Лиз» или «Лиззи», а уж тем более «дорогая». Не говорите с королевой первым

Помните, когда вы были маленьким ребенком, все старшие повторяли «не смей говорить, пока не спросят» и «детей должно быть видно, но не слышно»? Те же правила стоит вспомнить и при встрече с королевой. Они существуют, чтобы Ее Королевское Величество могла контролировать весь процесс разговора и быстро закончить его. Не приступайте к еде раньше королевы