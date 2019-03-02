13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор

Новости США. В Мемфисе штата Теннесси 13-летний мальчик собрал у себя дома термоядерный реактор.
Как сообщает Daily Mail, задумка создать устройство для производства огромного количества энергии появилась у Джексона Освальта в 12 лет.
Новости США. В Мемфисе штата Теннесси 13-летний мальчик собрал у себя дома термоядерный реактор.
Как сообщает Daily Mail, задумка создать устройство для производства огромного количества энергии появилась у Джексона Освальта в 12 лет.
Фото: Fox News
Родители серьёзно поговорили с сыном, пригласили домой специалистов, чтобы те рассказали ребёнку о возможных опасностях, а затем выдали Джексону 10 тысяч долларов на различные расходы, связанные с сооружением реактора.
Фото: Jackson Oswalt / fusor.net
Подросток посмотрел в интернете как собрать термоядерный реактор, купил на eBay детали и приступил к созданию своего проекта. За несколько часов до наступления 13-летия мальчику впервые удался ядерный синтез. Это случилось 19 января 2018 года. О своём успехе школьник рассказал на форуме.
Фото: Jackson Oswalt / fusor.net
Теперь Освальт может стать самым молодым человеком, построившим работающий термоядерный реактор. Если научные сотрудники изучает его реактор и признают, что устройство работает должным образом, то Освальт обойдёт Тайлора Уилсона.
Уилсон в 2008 году произвёл ядерный синтез с использованием фузора в 14 лет. Стоит упомянуть, что Тайлора тоже поддержали родители, а когда появились результаты, мальчик получил и стипендию в размере 100 тысяч долларов.
13-летний британский школьник собрал термоядерный реактор. Он собирается создать школьный адронный коллайдер
Фото: Jackson Oswalt / fusor.net
Хотя Джексону удалось провести ядерный синтез, на это потребовалось более 50 тысяч вольт электричества. Полученная энергия не компенсировала эти затраты.
«Именно поэтому я ещё не миллиардер», – пошутил мальчик.
Фото: Jackson Oswalt / fusor.net
Несмотря на многообещающее будущее проекта, многие пользователи соцсетей выразили недовольство.
Суть термоядерного реактора заключается в управляемом термоядерном синтезе, что позволит получать огромное количество энергии. В настоящее время существует неуправляемый (взрывной) термоядерный синтез, который используется при создании водородных бомб. Одна из них – хорошо известная «царь-бомба», которая была взорвана 30 октября 1961 года на полигоне архипелага Новая Земля. Ударная волна обогнула планету три раза и очень впечатлила всех людей.
По этой причине мальчик, который создаёт у себя дома уменьшенный аналог водородной бомбы и пытается её контролировать, вызывает у людей беспокойство. С другой стороны, часть людей восхищена Джексоном и считает, что он создаёт лучшее будущее.
Фото: Jackson Oswalt / fusor.net
К лучшему будущему человечество ведёт и Илон Маск.
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