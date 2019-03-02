13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор

Новости США. В Мемфисе штата Теннесси 13-летний мальчик собрал у себя дома термоядерный реактор. Как сообщает Daily Mail, задумка создать устройство для производства огромного количества энергии появилась у Джексона Освальта в 12 лет.

Фото: Fox News

Родители серьёзно поговорили с сыном, пригласили домой специалистов, чтобы те рассказали ребёнку о возможных опасностях, а затем выдали Джексону 10 тысяч долларов на различные расходы, связанные с сооружением реактора.

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net

Подросток посмотрел в интернете как собрать термоядерный реактор, купил на eBay детали и приступил к созданию своего проекта. За несколько часов до наступления 13-летия мальчику впервые удался ядерный синтез. Это случилось 19 января 2018 года. О своём успехе школьник рассказал на форуме.

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net

Теперь Освальт может стать самым молодым человеком, построившим работающий термоядерный реактор. Если научные сотрудники изучает его реактор и признают, что устройство работает должным образом, то Освальт обойдёт Тайлора Уилсона. Уилсон в 2008 году произвёл ядерный синтез с использованием фузора в 14 лет. Стоит упомянуть, что Тайлора тоже поддержали родители, а когда появились результаты, мальчик получил и стипендию в размере 100 тысяч долларов. 13-летний британский школьник собрал термоядерный реактор. Он собирается создать школьный адронный коллайдер

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net

Хотя Джексону удалось провести ядерный синтез, на это потребовалось более 50 тысяч вольт электричества. Полученная энергия не компенсировала эти затраты. «Именно поэтому я ещё не миллиардер», – пошутил мальчик.

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net

Несмотря на многообещающее будущее проекта, многие пользователи соцсетей выразили недовольство. Суть термоядерного реактора заключается в управляемом термоядерном синтезе, что позволит получать огромное количество энергии. В настоящее время существует неуправляемый (взрывной) термоядерный синтез, который используется при создании водородных бомб. Одна из них – хорошо известная «царь-бомба», которая была взорвана 30 октября 1961 года на полигоне архипелага Новая Земля. Ударная волна обогнула планету три раза и очень впечатлила всех людей. По этой причине мальчик, который создаёт у себя дома уменьшенный аналог водородной бомбы и пытается её контролировать, вызывает у людей беспокойство. С другой стороны, часть людей восхищена Джексоном и считает, что он создаёт лучшее будущее.

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net