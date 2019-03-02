Прямой эфир

13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор

02 марта 2019 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Мемфисе штата Теннесси 13-летний мальчик собрал у себя дома термоядерный реактор.  

Как сообщает Daily Mail, задумка создать устройство для производства огромного количества энергии появилась у Джексона Освальта в 12 лет.  

13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор-1

Фото: Fox News  

Родители серьёзно поговорили с сыном, пригласили домой специалистов, чтобы те рассказали ребёнку о возможных опасностях, а затем выдали Джексону 10 тысяч долларов на различные расходы, связанные с сооружением реактора.  

13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор-4

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net  

Подросток посмотрел в интернете как собрать термоядерный реактор, купил на eBay детали и приступил к созданию своего проекта. За несколько часов до наступления 13-летия мальчику впервые удался ядерный синтез. Это случилось 19 января 2018 года. О своём успехе школьник рассказал на форуме.  

13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор-7

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net  

Теперь Освальт может стать самым молодым человеком, построившим работающий термоядерный реактор. Если научные сотрудники изучает его реактор и признают, что устройство работает должным образом, то Освальт обойдёт Тайлора Уилсона.  

Уилсон в 2008 году произвёл ядерный синтез с использованием фузора в 14 лет. Стоит упомянуть, что Тайлора тоже поддержали родители, а когда появились результаты, мальчик получил и стипендию в размере 100 тысяч долларов.  

13-летний британский школьник собрал термоядерный реактор. Он собирается создать школьный адронный коллайдер  

13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор-10

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net  

Хотя Джексону удалось провести ядерный синтез, на это потребовалось более 50 тысяч вольт электричества. Полученная энергия не компенсировала эти затраты.  

«Именно поэтому я ещё не миллиардер», – пошутил мальчик.  

13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор-13

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net  

Несмотря на многообещающее будущее проекта, многие пользователи соцсетей выразили недовольство.  

Суть термоядерного реактора заключается в управляемом термоядерном синтезе, что позволит получать огромное количество энергии. В настоящее время существует неуправляемый (взрывной) термоядерный синтез, который используется при создании водородных бомб. Одна из них – хорошо известная «царь-бомба», которая была взорвана 30 октября 1961 года на полигоне архипелага Новая Земля. Ударная волна обогнула планету три раза и очень впечатлила всех людей.  

По этой причине мальчик, который создаёт у себя дома уменьшенный аналог водородной бомбы и пытается её контролировать, вызывает у людей беспокойство. С другой стороны, часть людей восхищена Джексоном и считает, что он создаёт лучшее будущее.  

13-летний американец собрал у себя дома термоядерный реактор-16

Фото: Jackson Oswalt / fusor.net  

К лучшему будущему человечество ведёт и Илон Маск.  

О том, как бизнесмен обошёл космические программы ведущих стран мира, можно узнать здесь.  

# Одаренная молодежь # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Гороскоп на март. Кому на голову свалится удача, а кому – хлопоты?
02 марта 2019 10:25

Гороскоп на март. Кому на голову свалится удача, а кому – хлопоты?

Лунный календарь с 1 по 10 марта. Пойти бегать или полежать на диване?
02 марта 2019 07:44

Лунный календарь с 1 по 10 марта. Пойти бегать или полежать на диване?

Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»
02 марта 2019 07:28

Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»