Ей 63 года. Но посмотрев на эти фото, вы не поверите своим глазам

Новости мира. В очередной раз внимание пользователей соцсетей приковано к женщине в возрасте. 63-летняя француженка Ясмина Росси является одной из самых востребованных моделей среди своего возраста. На неделе Ясмина опубликовала несколько своих фотографий на фоне природы. И вновь подписчики восхитились, как хорошо Росси выглядит, и как удачно получается на снимках.

Фото: instagram.com/yazemeenah

В модельный бизнес женщина пришла после сорока лет. К этому моменту у неё уже были дети: сын, которого она родила в 17 лет, и дочь, которую родила в 20-летнем возрасте. Теперь Ясмина является лицом нескольких производящих одежду компаний, в том числе Росси снимается в купальниках. Клуб тех, «кому за 50». Как выглядят звёзды, которые не стареют

Фото: instagram.com/yazemeenah

Модель говорит на трёх языках: французском, английском и итальянском. Женщина занимается йогой и утверждает, что секрет её молодости и здоровья заключается в правильном питании. В свои блюда Ясмина добавляет масло виноградных косточек. Также Росси делает скраб для кожи, в состав которого входят оливковое масло и сахар.

Фото: instagram.com/yazemeenah

За страницей француженки в Instagram следят более 230 тысяч человек. Модель публикует разные снимки, например, листья деревьев, фотографии себя и других людей, костюмы, духи, пейзажи, еду и многое другое. Подписчики Ясмин часто комментируют её снимки, восхищаясь её внешностью и спрашивая советы. К слову, именно так и стало известно, что добавляет в свою еду модель.

Фото: instagram.com/yazemeenah