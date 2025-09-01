Сергеенко: сотрудничество с Вьетнамом – один из приоритетов внешней политики в Юго-Восточной Азии

Беларусь и Вьетнам намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества между странами. Потенциал двусторонних отношений огромен. В рамках визита в Ханой председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко встретился с президентом Социалистической Республики Лыонг Кыонгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна рассматривает сотрудничество с Вьетнамом в качестве одного из приоритетов своей внешней политики в Юго-Восточной Азии, отметил Игорь Сергеенко и подчеркнул, что политика руководства двух государств направлена на защиту национальных интересов и обеспечение насущных потребностей граждан. Страны следуют в русле поступательного развития и не терпят вмешательства в свои внутренние дела.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это новая страница в развитии отношений между Беларусью и Вьетнамом. Это не только дальнейшее развитие торгово-экономических отношений и формирование новой дорожной карты, над которой сейчас работает правительство, но это и дальнейшее углубление политического диалога, в том числе поддержка друг друга на различных международных площадках. Сегодня Вьетнам является важным стратегическим и надежным партнером Республики Беларусь в Юго-Восточной Азии.

Сейчас во Вьетнаме царит особая атмосфера. Уже 2 сентября там отметят 80-летие образования Социалистической Республики. По случаю Дня Независимости в Ханое пройдет парад. В числе зрителей будет и белорусская делегация.