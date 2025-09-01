Первый школьный звонок прозвенел для 20 тыс. юных минчан

Волнительный и радостный момент. В День знаний во всех учреждениях образования Минска прошли торжественные линейки. 241 гимназия и школа распахнули свои двери для учащихся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 1 сентября – особый день и для первоклассников. В этом учебном году первый школьный звонок прозвенел для 20 тысяч юных минчан.

Так, в 4-й столичной гимназии будут обучаться 945 ребят, из них впервые за парты сели 84 школьника. Поддержать и поздравить малышей пришли старшеклассники, родители и почетные гости. В гимназии качественная система образования. Кроме профильных классов, широко развивают творческое направление. В 2024 году учащиеся завоевали свыше 70 дипломов различного уровня.

Максим Тулупов, учащийся гимназии № 4:

У меня сегодня отличное настроение. Я уже познакомился со своими учителями и хочу получать знания.

Гордей Беспалый, учащийся гимназии № 4:

Хачу ўнасіць вялікую карысць сваёй Радзіме. Гімназія дае вялікія магчымасці, і я магу выбіраць шматлікія прафесіі.

Андрей Гоцман, директор гимназии № 4:

Мы открываем три одиннадцатых класса с различными профилями. Ежегодно набирается класс айти с изучением программирования и робототехники. В 2025 году мы начинаем изучать китайский язык.

В День знаний прошел единый первый урок «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее». Так, в 39-й гимназии со старшеклассниками говорили о суверенитете нашей страны, ее экономическом потенциале, затронули также тему медицины и энергетики. А самым маленьким рассказали о ценности мира и великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Арина Криштофович, учащаяся гимназии № 39:

Мой прадедушка воевал. Он вложил свой вклад в Великую Победу и спас многих. Очень важно помнить о нем, и я им очень сильно горжусь.

Ольга Киселевич, учащаяся гимназии № 39:

Мне кажется это очень важная тема. У меня есть прадедушка и где-то у бабушки лежат все его медали.