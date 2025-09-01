Элита госслужащих – «золотая сотня» пополнила ряды Академии управления при Президенте Беларуси
Большой праздник 1 сентября у первокурсников Академии управления при Президенте. Во Дворце Республики для них состоялась торжественная церемония начала учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студентами вуза в этом году стали 238 человек. В их числе и традиционная «золотая сотня» – это будущая элита государственных служащих.
Набравшим наибольшее количество баллов на сцене Дворца вручили символы президентской Академии – значки и студенческие билеты. Состоялась и первая в новом учебном году лекция на тему «Личность в системе государственного управления». Ее провел ректор Игорь Бузовский.
Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Неимоверно большой потенциал, который есть у государства, у любого государства, это не нефть, не газ, не природные ресурсы. Это люди, это кадровый потенциал, казалось бы, заезженная фраза. Но есть еще одна очень важная деталь. Способность вычленять, находить этих людей, это элита общества. И вторая ключевая задача – эффективно их использовать.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Академия управления – это один из ведущих вузов нашей страны, обладающий богатой историей и богатыми традициями, великолепным профессорско-преподавательским составом, отличной материально-технической базой, поэтому у нас есть все основания надеяться, даже не надеяться, а быть уверенным в том, что через самое непродолжительное время мы получим новую генерацию блестящих управленцев.
Во Дворце Республики сегодня организовали выставку, посвященную 30-летию присвоения Академии управления высокого статуса «При Президенте Республики Беларусь». Экспозиция состоит из поздравительных адресов, поступивших от Палаты представителей, Совета Республики, Администрации Президента, исполнительных комитетов и организаций – заказчиков кадров.