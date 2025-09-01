Элита госслужащих – «золотая сотня» пополнила ряды Академии управления при Президенте Беларуси

Большой праздник 1 сентября у первокурсников Академии управления при Президенте. Во Дворце Республики для них состоялась торжественная церемония начала учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студентами вуза в этом году стали 238 человек. В их числе и традиционная «золотая сотня» – это будущая элита государственных служащих.

Набравшим наибольшее количество баллов на сцене Дворца вручили символы президентской Академии – значки и студенческие билеты. Состоялась и первая в новом учебном году лекция на тему «Личность в системе государственного управления». Ее провел ректор Игорь Бузовский.