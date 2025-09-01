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Абухович: БРИКС для Беларуси – прежде всего, имиджевая составляющая, но это тоже путь

01 сентября 2025 17:27
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Шанхайская десятка и остальные сильнейшие глобального Юга. Что происходит на саммите ШОС? Какой экономический профит для Беларуси? И почему встречи на международных полях становятся импульсом для сотрудничества, а иногда и антисанкционным маневром? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в экономических хитросплетениях геополитики.

Абухович: БРИКС для Беларуси – прежде всего, имиджевая составляющая, но это тоже путь-2

Юлия Абухович, экономический аналитик:
ШОС – это организация, БРИКС – это клуб по интересам на сегодня, у которого еще нет каких-то таких структурных документов, пакетов. И он соединяет страны, которые еще более разные, чем в ШОС. БРИКС для нас – это тоже, прежде всего, имиджевая составляющая.

То есть мы все время говорим: цифры, цифры. Но правильно в студии сказали – цифры-то растут. Мы никогда не сравнимся по товарообороту ни с Европейским союзом, ни с США, ни с Россией – никогда. Но мы их наращиваем. Мы диверсифицируем свою экономику. Мы понимаем, что там надо, где у нас мало, нам надо туда пытаться пробиться и сделать больше.

И поэтому БРИКС в данном случае – это тоже путь. Мы стремимся представить свои интересы и показать, что мы можем предложить любому объединению, любому государству, которое готово с нами сотрудничать.

# Шанхайская организация сотрудничества # Юлия Абухович # Международная политика # Международное сотрудничество

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