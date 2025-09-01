Абухович: БРИКС для Беларуси – прежде всего, имиджевая составляющая, но это тоже путь

Шанхайская десятка и остальные сильнейшие глобального Юга. Что происходит на саммите ШОС? Какой экономический профит для Беларуси? И почему встречи на международных полях становятся импульсом для сотрудничества, а иногда и антисанкционным маневром? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в экономических хитросплетениях геополитики.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

ШОС – это организация, БРИКС – это клуб по интересам на сегодня, у которого еще нет каких-то таких структурных документов, пакетов. И он соединяет страны, которые еще более разные, чем в ШОС. БРИКС для нас – это тоже, прежде всего, имиджевая составляющая.

То есть мы все время говорим: цифры, цифры. Но правильно в студии сказали – цифры-то растут. Мы никогда не сравнимся по товарообороту ни с Европейским союзом, ни с США, ни с Россией – никогда. Но мы их наращиваем. Мы диверсифицируем свою экономику. Мы понимаем, что там надо, где у нас мало, нам надо туда пытаться пробиться и сделать больше.

И поэтому БРИКС в данном случае – это тоже путь. Мы стремимся представить свои интересы и показать, что мы можем предложить любому объединению, любому государству, которое готово с нами сотрудничать.