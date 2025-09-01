Телеканал СТВ покажет матчи сборной Беларуси в отборочном турнире ЧМ по футболу

В стартовом матче квалификационной группы С наша дружина 5 сентября сыграет с командой Греции, а 8-го в номинально домашнем противостоянии встретится с соперниками из Шотландии. Для прямого выхода в финальную стадию нужно занять первое место в своем квартете. Удастся ли подопечным испанского специалиста Карлоса Алоса порадовать своих болельщиком победами – узнаем в прямом эфире нашего телеканала.

Начало трансляций в 21:40. Не пропустите! Смотрите в эфире СТВ и на нашем сайте.