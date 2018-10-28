«Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой

Новости России. На днях у Кристины Орбакайте выдалась свободная минутка, и артистка решила зайти в гости к маме. После встречи певица разместила в Instagram фото, которое за 18 часов набрало более 220 тысяч «нравится».
Ранее поклонники Орбакайте считали, что она похожа на своего отца – Миколаса Орбакаса. Однако с возрастом женщина становится всё больше похожа на свою мать – Аллу Борисовну. И новое фото – очередное тому подтверждение.
«Выходной с мамой», – написала Кристина.
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Подписчики отметили сходство мамы с дочкой и пожелали им счастья.
«Милочки! Как две сестрички!»,
«Одно лицо, как Вы стали похожи на маму!»,
«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка
«Счастья вам»,
«С годами Кристина всё больше становится похожа на маму»,
«Как вы похожи! Счастья, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья вам, наши дорогие Алла и Кристина!».
Стоит отметить, что на этом фото певицы обошлись без макияжа. Возможно, именно благодаря этому сходство стало очевидно.
Осенью 2018 года фанаты удивились снимку Валерии.
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