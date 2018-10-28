«Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой

Новости России. На днях у Кристины Орбакайте выдалась свободная минутка, и артистка решила зайти в гости к маме. После встречи певица разместила в Instagram фото, которое за 18 часов набрало более 220 тысяч «нравится».

Ранее поклонники Орбакайте считали, что она похожа на своего отца – Миколаса Орбакаса. Однако с возрастом женщина становится всё больше похожа на свою мать – Аллу Борисовну. И новое фото – очередное тому подтверждение.

«Выходной с мамой», – написала Кристина.