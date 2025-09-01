Почему Беларуси экономически выгодно быть членом ШОС? Обсудили эксперты

Шанхайская десятка и остальные сильнейшие глобального Юга. Что происходит на саммите ШОС? Какой экономический профит для Беларуси? И почему встречи на международных полях становятся импульсом для сотрудничества, а иногда и антисанкционным маневром? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разбирались в экономических хитросплетениях геополитики. Зачем нужен Банк развития ШОС?

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

У Банка развития в любой интеграционной группировке такую функцию должен выполнять либо банк, либо фонд, но должна быть структура, которая должна финансировать проекты, помогать финансировать. Еще не ясно, будут ли филиалы во всех странах, как филиалы Банка развития. Это один подход. Или будет Банк развития как своего рода бюджет как кредитная организация, потому что нужна единая платежная система… Одно слово сказать, что мы отказались от западной модели. Ну и SWIFT пользуются страны. Расчеты-то надо производить, надо взаимодействовать между странами. Поэтому должна быть своя платежная система. Должен быть обязательно банк.

Ирина Новикова:

Почему банк должен? Это прежде всего антитеррористическая направленность и по безопасности. Но вы же были на прошлогоднем саммите. Там было принято очень большое количество именно экономических документов. Большинство аналитиков не вникали в суть этих документов. Я вникла. Почему? Потому что я читаю этот курс студентам. Если реализуется то, что намечено в этих документах именно на саммите 2024 года, это будет большой прогресс. Почему сейчас и декларацию приняли, и стратегию развития до 2035 года, потому что в 2024 году рассмотрели, куда надо двигаться. Это не только антитеррористические операции, это не только безопасность, но это очень большая экономика. Китай через формат ШОС хочет заместить выпадающий экспорт в США

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Вопрос в инструментах. Не просто ли так на повестку дня вышла, кроме банков, еще зона свободной, беспошлинной торговли? Давайте проанализируем, что произошло буквально в течение этого полугодия. То есть Трамп начал войну. Китай – одна из целей агрессора. И сегодня идет уже фактически сальдо положительное в сторону Китая – около 200 миллиардов, оно однозначно уменьшится. Китай готов к компромиссу. Что делать с этим излишком? Закрыть предприятие? Это невозможно. Там миллионы, если не миллиард людей работает. Это социальная безопасность экономики Китая. И фактически экономика, которая сегодня сильнее по многим параметрам всех партнеров ШОС, она таким образом через этот формат хочет войти в новые рынки, чтобы заместить выпадающий экспорт в Соединенные Штаты.

Георгий Гриц:

Поэтому тоже надо понимать ситуацию. Вопрос, выгодно нам или невыгодно. На конкретных кейсах – в прошлом году, в текущем году очень негативный тренд идет – торговля Беларуси и Российской Федерации, особенно помощь строительной техники. Отрицательное сальдо сформировалась уже, 3 миллиарда плюс, но если посмотреть по товарной номенклатуре, это в основном падение за счет машиностроительного сегмента. Почему? Не потому, что у нас качество нашей техники упало, а потому, что рынок стал очень конкурентным за счет чего? За счет того, что Россия с целью импортозамещения западной продукции открыла для дружественных стран свой рынок. И уже и российские, и белорусские [производители – прим. ред.] могут конкурировать с восточными странами. От ШОС можно получать много бонусов в науке, образовании, культуре