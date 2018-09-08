«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть

Новости Франции. Модель, певица и супруга экс-президента Франции Карла Бруни показала фото своей мамы, которое восхитило интернет-пользователей.

Снимок Карла Бруни опубликовала на своей странице в Instagram. На нем 88-летняя мама женщины позирует в ярком купальнике на берегу моря. Бруни отметила, что ее мама «невероятная».

Карла Бруни:

Кто еще знает девушку, которая будет настолько красива в 88 лет? И узнает ли кто-то, что ей именно столько лет. Моя невероятная мама представила фильм на Венецианском кинофестивале, а потом отправилась плавать на пляж Лидо.