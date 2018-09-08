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«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть

08 сентября 2018 09:47
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Новости Франции. Модель, певица и супруга экс-президента Франции Карла Бруни показала фото своей мамы, которое восхитило интернет-пользователей.

Снимок Карла Бруни опубликовала на своей странице в Instagram. На нем 88-летняя мама женщины позирует в ярком купальнике на берегу моря. Бруни отметила, что ее мама «невероятная».

Карла Бруни:
Кто еще знает девушку, которая будет настолько красива в 88 лет? И узнает ли кто-то, что ей именно столько лет. Моя невероятная мама представила фильм на Венецианском кинофестивале, а потом отправилась плавать на пляж Лидо.

«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть-1

Фото: instagram.com/carlabruniofficial

Подписчики Карлы Бруни были восхищены тем, как отлично выглядит ее мама и насколько активный образ жизни она ведет.

«Какая удивительная мама! Вы можете гордиться ей»,

«Может быть, вы хотели написать 58 и ошиблись»,

«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть-4

Фото: instagram.com/carlabruniofficial

«Вот в кого вы такая красавица»,

«Прекрасная женщина».

«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть-7

Фото: instagram.com/carlabruniofficial

Мама Карлы Бруни – Мариса Борини – пианистка и актриса. На Венецианском кинофестивале она поддержала дочь – режиссера Валерию Бруни-Тедески. Обе сестры на фото ниже.

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# Звезды # калейдоскоп # Карла Бруни # Мариса Борини # Валерия Бруни-Тедески # Фотофакт

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