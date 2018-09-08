«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть
Новости Франции. Модель, певица и супруга экс-президента Франции Карла Бруни показала фото своей мамы, которое восхитило интернет-пользователей.
Снимок Карла Бруни опубликовала на своей странице в Instagram. На нем 88-летняя мама женщины позирует в ярком купальнике на берегу моря. Бруни отметила, что ее мама «невероятная».
Карла Бруни:
Кто еще знает девушку, которая будет настолько красива в 88 лет? И узнает ли кто-то, что ей именно столько лет. Моя невероятная мама представила фильм на Венецианском кинофестивале, а потом отправилась плавать на пляж Лидо.
Фото: instagram.com/carlabruniofficial
Подписчики Карлы Бруни были восхищены тем, как отлично выглядит ее мама и насколько активный образ жизни она ведет.
«Какая удивительная мама! Вы можете гордиться ей»,
«Может быть, вы хотели написать 58 и ошиблись»,
Фото: instagram.com/carlabruniofficial
«Вот в кого вы такая красавица»,
«Прекрасная женщина».
Фото: instagram.com/carlabruniofficial
Мама Карлы Бруни – Мариса Борини – пианистка и актриса. На Венецианском кинофестивале она поддержала дочь – режиссера Валерию Бруни-Тедески. Обе сестры на фото ниже.
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