Для успеха рост не важен. 7 невысоких актёров, которых обожает весь мир
Средний рост мужчин в мире составляет около 175-180 см. А в популярных фильмах гораздо чаще мы видим крепких парней вроде Криса Хемсворта, у которого рост 190 см. Да и в целом на экранах чаще мелькают более высокие люди.
Однако высокий рост не делает человека автоматически успешным, есть много примеров, когда люди с ростом ниже среднего тоже добиваются признания в мире артистов. Вот об этих людях мы и хотим сегодня поговорить.
Дэниел Рэдклифф, 165 см
Исполнитель роли мальчика, который выжил. Роль Гарри Поттера прочно ассоциируется с Рэдклиффом, но британец явно не планирует становиться актёром одной роли. Дэниел продолжает сниматься в кинокартинах, пробуя себя в самых разных амплуа. Отдельного внимания достоин его образ в фильме «Человек – швейцарский нож».
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Фото: instagram.com/daniel9340
Леонид Барац, 166 см
Российский актёр, входящий в состав «Квартета И». Известен своими ролями в фильмах «День выборов», «День радио», «О чём говорят мужчины». Что интересно, сначала «Квартет И» опробовал свои идеи в спектаклях, зрителям понравилось. Тогда было решено снять фильмы. Барац был женат, у него есть двое детей. Они появлялись в некоторых кинокартинах вместе с отцом.
Фото: instagram.com/lesha_barats
Элайджа Вуд, 168 см
Кто не знает исполнителя роли Фродо Бэггинса из трилогии «Властелин колец»? Это же тот самый парень, который не стареет. Есть фанатская версия, что Вуд так и не выбросил кольцо всевластия, именно поэтому он так молодо выглядит. Элайджа продолжает активно сниматься в фильмах, а в 2019 году у него родился первенец.
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Фото: instagram.com/lydia_sun_
Бен Стиллер, 170 см
Актёр и комик, часто снимается в комедиях. Яркие роли исполнил в фильмах «Ночь в музее», «Солдаты неудачи», «Как украсть небоскрёб». Также Стиллер не раз выступал в качестве режиссёра и продюсера. У Бена двое детей.
Фото: instagram.com/benstiller
Том Круз, 171 см
Популярный американский актёр, который планирует сняться в космосе, компанию актёру составит Илон Маск. Круз известен своей ролью Итана Ханта в серии фильмов «Миссия невыполнима». А ещё Том настолько серьёзно относится к своей работе, что ради съёмок в «Последнем самурае» учил японский язык.
Фото: instagram.com/tomcruise
Том Холланд, 173 см
Британский актёр, который получил широкую известность, сыграв Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Кстати, он же спас эту роль, когда его персонажа хотели убрать. Во время телефонного разговора Том поблагодарил гендиректора The Walt Disney Роберта Айгера за эту роль и расплакался. Гендиректор посочувствовал актёру и решил, что третьему сольному фильму о Человеке-пауке быть.
Расплакавшийся Том Холланд спас Человека-паука от выхода из фильмов Marvel
Фото: instagram.com/tomholland2013
Роберт Дауни-младший, 174 см
Наставник Холланда всего на сантиметр выше своего подопечного. Дауни-младший был известен ещё до своего появления в КВМ, но его роль Железного человека можно считать одной из самых ярких в актёрской карьере. У Роберта трое детей. Практикует боевой стиль ушу Вин-чунь.
Фото: instagram.com/robertdowneyjr
В этот раз мы уделили внимание мужчинам, однако невысокие женщины тоже достигают вершин.
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