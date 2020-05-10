Для успеха рост не важен. 7 невысоких актёров, которых обожает весь мир

Средний рост мужчин в мире составляет около 175-180 см. А в популярных фильмах гораздо чаще мы видим крепких парней вроде Криса Хемсворта, у которого рост 190 см. Да и в целом на экранах чаще мелькают более высокие люди.

Однако высокий рост не делает человека автоматически успешным, есть много примеров, когда люди с ростом ниже среднего тоже добиваются признания в мире артистов. Вот об этих людях мы и хотим сегодня поговорить.

Дэниел Рэдклифф, 165 см

Исполнитель роли мальчика, который выжил. Роль Гарри Поттера прочно ассоциируется с Рэдклиффом, но британец явно не планирует становиться актёром одной роли. Дэниел продолжает сниматься в кинокартинах, пробуя себя в самых разных амплуа. Отдельного внимания достоин его образ в фильме «Человек – швейцарский нож».

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров